La trémie de Tihemamine enfin mise en service

La trémie de Tihemamine, qui a tenu en haleine la population de la région, a été enfin mise en service, au grand bonheur des usagers et des habitants de la commune notamment d'Ath Mansour. En effet, cet ouvrage qui a son pesant d'or dans la localité a été réceptionné tout récemment, et ce après des travaux qui se sont "éternisés", faut-il le souligner, des mois avec une valse d'arrêts et de reprises laquelle a été couronnée en fin de compte par sa livraison qui vient mettre fin au calvaire des habitants, qui n'aura que trop duré. Ainsi donc, les habitants de Tihemamine, hameau situé en amont du chef-lieu communal d'Ath Mansour et les habitants des villages environnants comme Ath Bouali, Béni Mansour et Passala, pourront passer via cette trémie en évitant de couper par la pénétrante autoroutière Ahnif-Béjaïa qui passe par cette municipalité. Le soulagement est d'autant plus grand pour les élèves de Tihemamine qui suivent leur cursus dans les établissements scolaires situés aux villages d'Ath Bouali et Taourirt. Les apprenants tous soulagés passent au-dessous de la pénétrante via la trémie en toute sécurité sans s'exposer au fauchage par des voitures qui passent à la vitesse de l'éclair. La joie de voir fonctionnelle cette trémie tant attendue est d'autant plus grande parmi les habitants de la région, comme nous le dira ce père de famille: «Nous sommes vraiment soulagés de constater l'ouverture de la trémie de Tihemamine. Cette réalisation est à saluer, et cela nous permet de rejoindre nos champs situés dans les environs de ce hameau. Les habitants de cette bourgade sont doublement soulagés car ils ont vraiment besoin de cette trémie pour leurs déplacements que ce soit au lieu du travail ou à l'école», affirme avec béatitude notre vis-à-vis. Ainsi, avec la mise en service de cet ouvrage, les habitants de la région peuvent emprunter en toute tranquillité le chemin vicinal qui va du village Ath Bouali vers Tihemamine en passant par la trémie sans aucun danger.

