Le chantier du centre commercial s'éternise

Apparemment, le chantier du centre commercial, situé à l'ancienne ville de M'chedallah, n'est pas prêt à être livré de sitôt. Effectivement, cela fait des années que ce projet traîne en longueur sans pour autant qu'il soit réceptionné. Situé à la croisée des rues Colonel Amirouche et Boukrif Ali, ledit chantier peine à connaitre son épilogue au grand dam des jeunes chômeurs qui cherchent à disposer de locaux commerciaux entrant dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes. Actuellement, les travaux sont à l'arrêt, et la structure en est à la phase des gros œuvres. Le rez-de-chaussée a été finalisé avec l'installation de la boiserie, mais il manque encore quelques travaux de finition pour sa réception.Tandis qu'au premier étage les travaux peinent à reprendre pour en finir avec ce chantier qui n'aura que trop duré. La structure en question est située en face du siège de la sûreté urbaine de la ville dans une rue plutôt bien fréquentée. L'activité commerciale et artisanale y est florissante, ce qui pourrait intéresser les futures attributaires, si seulement le projet venait à être mené à terme. Par ailleurs, dans cette ville, des jeunes déplorent les lenteurs et les valses d'arrêts et de reprises des travaux dans ce sempiternel chantier. «C'est vraiment navrant que de constater ce projet de construction du centre commercial en souffrance depuis des années sans être livré. Les jeunes chômeurs de la ville qui aspirent bénéficier d'un local dans le cadre des mécanismes d'aides à l'emploi de jeunes, comme l'ANSEG, la CNAC et le microcrédit sont dans le désarroi. La livraison de cette structure aurait donné plus de dynamisme à notre ville. J'espère que les travaux reprendront bientôt pour finir ce projet», souhaite un jeune de l'ex-Maillot.

Y. S.