L’urgence d’installer un dalot à Ighram

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Les dernières pluies ayant touché la localité d'Ighrem ont révélé des carences en matière d'entretien des réseaux routiers, de curage des avaloirs et autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales.

Il a suffi de quelques précipitations, pas assez importantes, pour enregistrer d’importantes inondations qui ont causé la fermeture de la RN 5 à la circulation à hauteur de cette localité. Plus grave encore, toutes les eaux pluviales ont quitté le lit du petit ruisseau qui traverse la localité et les boues qui y sont charriées se sont déversées sur la RN 15, et ont inondé des dizaines d’habitations édifiées le long de la RN 5. Situation qui a causé la fermeture de la route et surtout des dégâts pour les habitants. Il est utile de rappeler que les débordements de ces eaux pluviales sont récurrents au niveau de cet endroit. L’année passée, il a été même enregistré le décès d'une personne emportée par les eaux pluviales. Il a été aussi enregistré deux blessés, des collégiennes qui se trouvaient sur les lieux au moment de l’inondation. Aujourd'hui, les citoyens d’Ighram se demandent pourquoi des mesures ne sont pas encore prises pour éviter de nouvelles victimes d’autant que les inondations en cet endroit sont récurrentes. Sur les raisons de ces débordements répétitifs des eaux pluviales, des spécialistes en travaux publics et en hydraulique, pensent que cette situation est liée à la taille de l'ouvrage d'art réalisé sur le site, en l'occurrence un petit pont. Un ouvrage dont le diamètre est insuffisant et ne pouvant absorber les grosses précipitations. Pis encore, en plus de la taille de l’ouvrage jugée trop petite et sous dimensionnée, celui-ci est réalisé sur une pente et du coup il ne facilite pas l’écoulement des eaux pluviales. La solution consiste, selon les spécialistes, à revoir entièrement la réalisation de ce pont et procéder à une correction torrentielle du cours d’eau. Les mêmes spécialistes préconisent aussi de revoir le système de drainage en amont et la réalisation d’une retenue collinaire pour réduire le flux des eaux dès leur arrivée au niveau du pont. L’autre solution préconisée consiste en la réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales le long du tronçon de la RN 15 traversant cette localité. Sur le volet des travaux publics, les mêmes spécialistes préconisent la réalisation d'un dalot, en lieu et place du pont actuel. Le dalot pourrait selon eux absorber toutes les eaux fluviales, et contenir les eaux de pluie en cas de fortes précipitations. Si de telles mesures venaient à être prises, le risque des inondations aussi bien des la route ou des habitations des alentours sera définitivement écarté. Maintenant, les citoyens de la localité d'Ighrem attendent une réaction des pouvoirs publics pour la prise en charge du problème dans les meilleurs délais. Il est utile de rappeler qu’au lendemain de ces inondations, plusieurs responsables de la wilaya dont le wali Mustapha Limani et le P/APW, Ahmed Boutata, se sont déplacés sur les lieux pour constater de visu les dégâts occasionnés par les intempéries. Selon nos informations, ces responsables ont visité les familles dont les habitations ont été inondées mais rien n’a filtré sur un éventuel plan pour la prise en charge du problème.

K . F.