Le marché hebdomadaire envahi par les gravats

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

C'est un bien triste décor qu'offre le marché hebdomadaire de M'chedallah, qui occupe les alentours et l'enceinte même de l'ex-base des entreprises chinoises lesquelles se sont établies, il y a des années de cela, à la lisière de l'oued Sahel à proximité de la RN15. En effet, des amas à ne pas en finir de gravats et autres déblais essaiment la surface des transactions commerciales en "l'asphyxiant". Ces monticules qui ne cessent d'enfler au fil des jours sont jetés par des convoyeurs qui débarrassent les chantiers de construction des débris et autres décombres. Ainsi, le compartiment réservé par exemple au marché à bestiaux commence à se "noyer" dans des amoncellements de gravats et même de détritus donnant une vue désolante et amochée des lieux. Ces fatras débordent presque sur tous les autres compartiments comme ceux de l'alimentation générale, des habits et autres, et ce, en grignotant peu à peu l'espace réservé à ces compartiments. C'est ce qui fera dire à un marchand ambulant qui active tous les mardis dans ce souk ces remarques poignantes: «c'est vraiment navrant que de constater que le marché hebdomadaire de M'chedallah croule sous des amas de gravats qui ne cessent de prendre du volume. Les auteurs de ces actes condamnables, somme toute, agissent avec une grande impunité. Chaque jour, des remorques chargées de débris en tous genres sont déchargées dans ce marché et alentours. Même les berges de l'oued Sahel ne sont pas épargnées par l'avancée des déblais résultant des travaux dans les chantiers privés ou étatiques. Il faudra que les autorités à tous les niveaux interviennent rapidement pour stopper ces méfaits, sinon le marché ne pourra plus se tenir avec l'avancée imparable des déchets et des gravats», fulmine notre vis-à-vis. Sur un autre registre, les clients comme les marchands officiant au niveau de cet espace des transactions déplorent le manque d'aménagement dans ce marché, qui a besoin de parkings, de toilettes publiques, de points d'eau, de réhabilitation des accès et bien d'autres commodités pour de meilleures conditions d'organisation.

Y. S.