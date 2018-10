Des formations de délégués proposées

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La maison de l’environnement attachée à la direction de l'environnement de la wilaya de Bouira offre des activités de divertissement et de loisir destinées au grand public, et assure aussi des formations dans le domaine de l’environnement. Placé sous la tutelle du CNFE (Conservatoire national de formation à l'environnement), cet organisme a ouvert ses portes le 5 juin 2010 à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Sensibiliser les citoyens sur tout ce qui est relatif aux questions environnementales est l'un des objectifs de cette structure, nous indique la directrice Mme Boussaid. A la maison de l’environnement, un club vert a été créé et rassemble les élèves de tous les paliers scolaires, des étudiants, et des scouts. Il propose des activités tels que des sorties découvertes, ateliers et expositions. «Nous proposons des formations au profit des associations environnementales, les particuliers ainsi que les entreprises activant dans divers domaines. Les personnes formées seront des délégués de l'environnement, chacun au niveau de son secteur. Les personnes formées peuvent jouer un rôle important dans le cadre de la sensibilisation du monde du travail sur les questions de l'environnement», a indiqué la directrice de la maison de l’environnement. Et d'ajouter, «ces formations sont financées par le ministère de l'environnement et des énergies renouvelables». Suivant le décret exécutif numéro 05-240 correspondant au 28 juin 2005 fixant les modalités de désignation du délégué pour l'environnement, la maison de l'environnement organise une session de formation pour former les délégués pour l'environnement. Ces délégués jouent un rôle d'interlocuteurs entre la direction de l'environnement et les entreprises activant dans tous les domaines. Selon le décret 05-240, le délégué pour l'environnement est chargé d'élaborer et de tenir à jour l'inventaire des pollutions de l'établissement concerné (liquides gazeux, déchets solides, nuisances acoustiques) et de leurs impacts sur l’environnement. Aussi, le rôle du délégué c’est d’assurer la sensibilisation du personnel de l'établissement classé en matière d'environnement.

T. F.