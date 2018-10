L'insalubrité gagne le chef-lieu de wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Le manque d'hygiène est toujours visible au niveau du chef-lieu de la wilaya de Bouira.

En effet, sacs en plastiques, bouteilles vides, gobelets et autres déchets s'éparpillent dans divers quartiers de la wilaya offrant un décor hideux à la vue. En dépit de la mise en place des bacs à ordures ainsi que des bennes utilisées pour le ramassage des ordures ménagères à travers tous les quartiers de la ville, les résidus alimentaires et autres débris sont jetés par terre au vu et au su de tous. Actuellement, les bacs à ordures ne peuvent contenir l’énorme quantité de déchets jetés et provenant aussi bien des ménages que des commerces. Aussitôt vidés par les éboueurs après le ramassage, qu’ils sont déjà remplis de détritus, lesquels débordent et finissement par terre et le plus souvent dans des avaloirs qu’ils obstruent. L’incivisme atteint son paroxysme. A la cité des 56 logements par exemple, un vaste terrain situé à la périphérie est jonché de détritus et transformé par la force des choses en dépotoir sauvage. Dans ce quartier et dans d’autres au centre ville, chaque vendredi des citoyens bénévoles organisent des opérations de nettoyage. Mais cela reste insuffisant pour venir à bout de l’insalubrité. Le centre ville n'échappe pas à ce décor d’insalubrité où l'ont voit des cartons posés et des sachets posés sur les trottoirs par les commerçants lesquels figurent parmi le grands pollueurs. Il y a aussi toutes ces poubelles qui débordent de déchets. Les piétons sont contraints de marcher à même la chaussée pour éviter de traverser sur les déchets qui jonchent les trottoirs. En plus des odeurs qui s y dégagent, ces ordures attirent mouches, rongeurs et bêtes errantes. Ce qui pourrait causer des maladies dangereuses et constituer un danger de santé publique. Certains habitants interrogés sur cet état d’insalubrité demandent aux autorités concernées d'augmenter le nombre des camions de collecte des déchets et de mettre en place de nouveaux vides à ordures. Pour rappel, la collecte de ces ordures ménagères se fait par le biais de l'EPIC Nadhif (Etablissement public à caractère commercial et industriel) ainsi que par L'APC de Bouira. Selon l'une des responsables de l'EPIC Nadhif, les camions de ramassage d'ordures passent deux fois par jours. Deux rotations qui sont jugées suffisantes et qui couvrent toute la ville. Par contre ce qui pose problème, c’est le non respect des horaires du dépôt des déchets ménagers. Devant cette situation, les responsables locaux doivent prendre au sérieux ce qui s’apparente à un vrai fléau en doublant leurs efforts pour mettre un terme à l'insalubrité et organiser des campagnes de sensibilisation pour les citoyens pour les inciter à changer de comportement et ne pas jeter les déchets à toute heure de la journée.

T. F.