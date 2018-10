L'instabilité d'Internet agace les abonnés

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Les résidents du village Tamourt Ouzemour, à la périphérie du chef-lieu de la commune de M’chedallah, font part de coupures répétitives et intempestives et d'un faible débit du réseau internet. Ces citoyens imputent ces perturbations de l'internet à la vétusté de la ligne téléphonique réalisée en 1995 dont les câbles sont usés et sur lesquels se produisent de fréquentes pannes à la moindre perturbation climatique. Nos interlocuteurs disent que les responsables locaux d'Algérie Telecom qu’ils ont interpellés sur cette situation et surtout sur la nécessité de son amélioration leur demandent de patienter jusqu'à la réalisation du projet de la fibre optique. Une réponse ressassée depuis plus de deux (2) ans sans que ce projet ne soit entamé. Il est utile de rappeler que Tamourt Ouzemour est une agglomération à forte concentration démographique. Elle est située à moins de deux km à vol d'oiseau du chef-lieu de commune de M'chedallah. Sa population dépasse les 250 foyers. Actuellement l’école primaire baptisée du nom du martyr Moussi Amar est, elle aussi privée de cet outil internet des plus indispensables pour le bon fonctionnement. Les citoyens racontent que les équipes techniques d'Algérie Telecom (AT) se contentent à chaque rupture de rafistolage sur la ligne comme en témoignent les fils chuinté en plusieurs endroits, des réparations qui ne tiennent que par beau temps et que le moindre coup de vent ou pluie mettent à mal. Nos interlocuteurs souhaitent que ce projet de fibre optique soit lancé avant l'arrivée des grandes perturbations climatiques de l'hiver. A propos de ce projet de fibre optique pour le village Tamourt Ouzemour, une source proche des services d’Algérie Telecom nous apprend que ce projet est inscrit et le lancement de ses travaux de réalisation est programmé pour la fin de cette année. Il est utile de rappeler que le réseau actuel est fait de câbles de cuivre. Un matériau connu pour sa fragilité et qui est aussi la cible de voleurs de câbles en cuivre. C’est pour cette raison mais aussi devant les milliers de réclamations parvenant aux services techniques des Actel que ces dernières années, le ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de la communication (PTIC) et Algérie Telecom ont lancé un vaste programme à l’échelle du pays pour remplacer le réseau en cuivre par la fibre optique. A Bouira, ce programme avance bien et des travaux sont actuellement en cours pour relier villes et villages au réseau fibre optique. Des usagers d’AT témoignent que depuis la mise en place du réseau fibre optique, il n y plus de dérangements ou de perturbations de la connexion internet. Pour rappel, à Tamourt Ouzemour, le réseau avait fait l’objet de vol il y a de cela deux ans. Pas moins d’un km de câbles en cuivre a été subtilisé par une bande de voleurs. Ce qui a amené les services d’AT à remplacer complètement ce tronçon.

Oulaid Soualah