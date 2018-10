La station de fourgons infecte

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La station de fourgons située en bas de l'hôpital Kaci Yahia dans la ville de M'chedallah enregistre une avancée visible des détritus, lesquels s'amoncellent sans être enlevés. En effet, sur les lisières notamment de cette station, il a été constaté des amas de déchets : des bouteilles et sachets en plastique, des cartons et même des emballages de boissons alcoolisées. Cet espace réservé à priori aux usagers, croule sous les immondices et donne une vue amochée des lieux. L'incivisme de certains voyageurs et transporteurs qui jettent partout les déchets légers notamment, est palpable, d'autant que rien ne peut dissuader les citoyens qui transitent via cette station de jeter comme bon leur semble les déchets là où ils veulent. L'existence de deux bacs à ordures ne semble pas régler cette situation délétère. «Certes, les bacs à ordures enregistrent une insuffisance flagrante dans la station de fourgons de M'chedallah. Mais est-ce une raison pour jeter n'importe où les détritus? Les usagers comme les transporteurs doivent changer de comportement et devenir responsables de leurs actes. A l'orée du 21ème siècle nous nous comportons encore de la sorte, et nous osons déplorer la pollution de l'environnement et des rues comme si nous ne sommes pas responsables de tout cela. Nous avons vraiment du chemin à faire pour nous hisser au rang des nation civilisée», s'emporte un usager de cette station. Par ailleurs, il est à déplorer aussi dans le même sillage la fermeture prolongée des toilettes publiques construites dans ladite station après son réaménagement. Les voyageurs regrettent cette situation qui ne les arrange guère comme le dira cet autre usager : «C'est vraiment désolant que de constater la fermeture des toilettes de la station de fourgons de M'chedallah qui est le point de chute de centaines de voyageurs par jour. Mais cela va durer jusqu'à quand ?» s'interroge notre interlocuteur. A cela s'ajoute l'absence des autres commodités comme les bancs, l'eau courante et les abribus. Pour rappel, la station en question a bénéficié d’une opération de réaménagement. Mais cette dernière n’a pas donné satisfaction. D’ailleurs, les transporteurs activant dans la région avaient refusé de regagner cette station car les réaménagements des quais ont causé plus d’exigüité. Des modifications seront apportées par la suite. Mais la station est toujours exigüe et manque toujours de commodités.

Y. Samir