Les parents d’élèves s’impliquent

Par DDK | Il ya 26 minutes | 15 lecture(s)

L'association des parents d'élèves de l'école primaire Lamri Abdellah du chef-lieu de commune de M’chedallah s'impliquent dans des opérations de réfection et d'embellissement de l'établissement. C'est à travers des actions de volontariats que cette association a procédé au ravalement à la peinture multicolore avec une prédominance des couleurs amazighs des façades, la réparation et installation de verrous pour le portail d'entrée et l'aménagement du bureau de la directrice. Ce bureau en plus du ravalement de son intérieur et extérieur, a bénéficié de la confection d’un faux plafond avec un matériau moderne en PVC. Le président de l'association des parents d’élèves de l’établissement M. Khaber Yahia dira qu'il est prévu au programme du volontariat, l'aménagement de bandes de fleurs tout autour de la cour. Ils envisagent aussi de revêtir en tartan le terrain servant aux séances de l’éducation physique et sportive et son traçage. Pour ce faire, notre interlocuteur dira qu'il sera fait appel aux bienfaiteurs, notamment les entreprises pour réunir les moyens nécessaires. Rappelons que cette école est l'un des tout premiers établissements scolaires du premier cycle de la région. L’école a été réalisée durant l'occupation coloniale en 1959. Elle a depuis, bénéficié de plusieurs opérations d'entretien et d’extension. Mais elle se plaint toujours de l’exiguïté avec un effectif de 270 élèves répartis en 11 groupes, d'où le recours à la double vacation. Le président de l'association signalera cependant un manque de sécurité pour les enfants en bas âge, notamment devant l'entrée de l'école. Il y a lieu de souligner que depuis ces deux dernières années, les parents d'élèves notamment du primaire s'impliquent un peu partout à travers le territoire de la daïra de M'chedallah dans ce genre d'opérations de réfections et d'embellissements des établissements scolaires, à travers des volontariats et des collectes de dons pour réduire les effets et retombées négatives des agressions climatiques et du manque d'entretien de la part des APC en charge de la gestion de ces infrastructures.

Oulaid Soualah