Dégradation et surcharge au lycée Alliane H’mimi

Par DDK | Il ya 26 minutes | 14 lecture(s)

Le technicum implanté au chef-lieu de commune de Chorfa et baptisé au nom du maquisard Alliane H'mimi est l'un des plus anciens établissements scolaires de ce cycle dans la circonscription de M'chedallah. Opérationnel depuis 1994, il enregistre à l'heure actuelle de multiples dégradations liées au manque d'opérations d'entretien et de restauration. L'escalier de l'entrée principale est délabré et non seulement offre un décor peu honorable pour un lieu du savoir, mais constitue aussi un danger pour les lycéens. Le portail de l'entrée principale franchi, c'est une cours revêtue de tuf qui accueille le visiteur avec des flaques d'eau de pluie en divers endroits. Nous apprenons d'une source proche de cet établissement que l'étanchéité aussi est usée et que des infiltrations des eaux pluviales se produisent à la moindre averse. La même source dira que c'est l'association des parents d'élèves qui s'est impliquée en organisant une opération de réfection des sanitaires durant les vacances de l'été passé. Plus loin, notre source affirme que les équipements des cuisines sont anciens et vétustes et qu'ils doivent être remplacés. Sur le plan pédagogique, ce technicum offre à l'heure actuelle pas moins de 700 places pédagogiques réparties sur 21 divisions. Nous apprenons que ce sont les élèves admis au BEM de pas moins de six (6) CEM implantés dans diverses localités de la commune qui sont orientés vers ce lycée. Ce qui explique cette surcharge exceptionnelle au moment où le reste des lycées de la daïra de M'chedallah n'excédent guère les 300 places pédagogiques au maximum. Notons que trois (3) CEM sont implantés au chef-lieu de la commune de Chorfa. Leurs effectifs sont de l'ordre de 620 pour le premier, 222 pour le second et 376 pour le troisième. La solution pour alléger le technicum est, soit de réaliser un nouveau lycée, soit récupérer l'un des CEM mitoyens pour en faire une annexe ou même un lycée autonome. Il est utile de signaler que faute d'espaces, il est pratiquement impossible d'envisager une quelconque extension du technicum qui est, pour rappel, doté aussi d'un internat.

O. S.