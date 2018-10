L’ancienne gare routière dans un état déplorable

Par DDK | Il ya 44 minutes | 71 lecture(s)

L’ancienne gare routière de Bouira est carrément laissée à l’abandon et se dégrade chaque jour un peu plus. Les lieux sont insalubres et offrent une image hideuse à la vue. Les détritus jonchent tous les coins et recoins de cette gare. Les différents quais réservés au stationnement sont remplis de sachets, bouteilles en plastiques, gobelets, mégots... Des flaques d’eaux stagnantes couvrent plusieurs endroits de cette gare. A toutes ces saletés, vient s’ajouter un manque flagrant de commodités. La structure ne dispose même pas de sanitaires. Et les rares buvettes et fast-food ont fermé leurs portes il y a très longtemps dans le sillage de l’inauguration de la nouvelle gare routière Mohamed Aigoune. Coté mobilier, et à l’exception des quais anciennement aménagés, aucun abribus n’est aménagé. Les centaines de voyageurs transitant par cette gare subissent, hiver comme été, les affres du climat. L’éclairage public fait aussi défaut. Un des taxieurs rencontrés sur les lieux avoue que les conditions dans lesquels ils exercent au niveau de cette gare sont déplorables. Selon lui, les lieux sont plongés dans le noir surtout durant les matinées où les voyageurs commencent à affluer vers 5 h du matin. Cette situation n’arrange ni les transporteurs et encore moins les voyageurs. Notre interlocuteur indique que lui et ses collègues ont interpellé les services de l’APC sur cet état de fait, mais en vain. «A plusieurs reprises, nous nous sommes mobilisés moi et mes collègues taxieurs pour nettoyer les lieux, alors que c’est aux services de l’APC qu’incombe cette tache», souligne le même taxieur. Il est utile de préciser que la bâtisse en R+1 abritant jadis bureaux d’associations, services et autres commerces est désormais fermée. Cette décision a été prise par l’ex wali Cherifi, qui a été alerté de l’état malfamé des locaux laissés des années durant. Des locaux transformés en lieux de beuveries. La gare actuelle abrite les transporteurs desservant plusieurs communes limitrophes de Bouira dont ceux d’Ain Turk, Said Abid, Ath Laaziz, Aomar, El Hachimia, El Esnam, Oued El Berdi et Oued Rekham. Ce sont des dizaines de transporteurs à exercer au niveau de cette gare dans ces conditions difficiles. Le gros des transporteurs de la wilaya a été transféré vers la nouvelle gare routière. Selon nos informations, cette gare allait être cédée à la société chargée de la gestion de la nouvelle gare routière. Cette société comptait réaménager cette gare. Mais l’APC de Bouira a abandonné cette idée, laissant cette à l’abandon.

Djamel M.