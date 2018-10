Une vaste opération de nettoyage lancée

Par DDK | Il ya 45 minutes | 70 lecture(s)

Les services de l’APC de Lakhdaria poursuivent toujours les opérations nettoyage à travers tous les quartiers de la commune depuis maintenant plusieurs mois. Hier donc, les mêmes services ont lancé une vaste opération au niveau du quartier Lamou Brahim. Le quartier en question compte deux cités, à savoir celle des 250 et 201 logements. Selon les services de la commune de Lakhdaria, l’opération de nettoyage qui concerne le quartier Lamou Brahim va se faire en quatre phases qui s’étaleront sur quatre semaines. Celle d’hier, la première, a ciblé les blocs résidentiels 1, 2, 3 et 7 et va s’étendre jusqu’à l’école primaire du quartier. Dans cette première phase de l’opération placée sous le slogan «consacrons un peu de notre temps pour nettoyer notre quartier», les points noirs servant de lieux de dépôts sauvages de déchets ménagers, les accès aux blocs résidentiels, les vides sanitaires, espaces de jeux, ont été passés au peigne fin et débarrassés des saletés. A signaler que le quartier en question fait face à une insalubrité chronique. Les herbes ont poussé partout et divers détritus (sachets noirs, bouteilles vides) jonchent les coins et recoins du quartier. Aussi, de nombreux dépotoirs sauvages enlaidissent l’image de ce quartier populeux. L’opération de nettoyage d’hier a, comme à l’accoutumée, nécessité la mobilisation de gros moyens humains et matériels de la municipalité. Les services de l’office national de l’assainissement (ONA) ont prêté main forte aux services d’hygiène de l’APC en mobilisant leur personnel et leurs engins. Il faut noter qu’une timide participation citoyenne a été enregistrée en première phase de l’opération. Seulement quelques citoyens. Certains habitants du quartier ont répondu à l’appel lancé vendredi dernier par les services de l’APC pour redorer l’image du quartier et en finir avec les saletés qui ont dégradé davantage le cadre de vie des habitants. Notons que beaucoup d’enfants ont pris part à cet événement. Munis de sacs poubelles, des dizaines d’enfants ont sillonné le quartier pour prêter main forte aux équipes d’hygiène de la municipalité. Les services de l’APC ont déploré la défection des citoyens, et ce, malgré les appels répétés à la mobilisation. Au terme de cette première phase de la vaste opération du nettoyage du quartier Lamou Brahim, des dizaines de tonnes de déchets solides et inertes ont été enlevés et acheminés vers la décharge communale. Les traces des dernières inondations ont été également effacées. Rendez-vous est donc donné pour samedi prochain pour la seconde phase de cette vaste et louable opération.

D. M.