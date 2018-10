Des écoles en proie à la vétusté

Par DDK | Il ya 44 minutes | 70 lecture(s)

Des écoles primaires situées au niveau de la commune de Chorfa sont en proie à la vétusté et au délabrement, à l'exemple de celle de la localité de Toughza qui donne un aspect délabré. La clôture est mal-en-point sur la rive gauche qui donne sur la voie ferrée passant par ce village habité par environ 3000 âmes. Il en est de même pour les sanitaires et les logements de fonction. L'étanchéité laisse également à désirer. Néanmoins, sur ce point précis, une opération a été inscrite par l'APC de Chorfa afin de réhabiliter l'étanchéité de cette école en proie à l'usure et aux infiltrations d'eaux de pluies. Par ailleurs, et pour améliorer l'alimentation en eau potable au niveau de cet établissement scolaire, les autorités communales ont lancé récemment un avis de consultation en direction des soumissionnaires et ce, pour la réalisation d'une bâche à eau. Il est de même pour l'école "Badji Tahar", située au village de Choukrane, laquelle est concernée aussi par la réalisation d'une bâche à eau au profit des élèves et du personnel de cet établissement scolaire. Dans le village de Tiksiridene, l’école primaire Madani Akkouche est confrontée à de nombreuses dégradations. L’établissement est vétuste et nécessite une entière réhabilitation. Selon des parents d’élèves, deux classes en extension ont été réalisées au niveau de cet établissement. Seulement les services du CTC avaient émis des réserves concernant leur ossature. Dans cet établissement, il y a un manque de salles de cours, d’où une surcharge et le recours à la double vacation. A présent, les parents souhaitent l’inscription d’un nouveau groupe scolaire au niveau de ce village, requête qui, aux dernières nouvelles, semble avoir eu l’accord des autorités locales qui auraient inscrit un projet d’un nouveau groupe scolaire au profit de ce village.



Le terrain du centre culturel revêtu en gazon synthétique



Le terrain de sports de proximité, sis dans l'enceinte même du centre culturel du chef-lieu de Chorfa, a été revêtu récemment en gazon synthétique. Les travaux de la pose de cet équipement ont été finalisés avec l'implantation de tous les équipements. Ledit terrain est donc fin prêt pour recevoir les joutes et les rencontres footballistiques en diurne comme en nocturne au grand bonheur des jeunes de la localité. «Le revêtement du stade des sports du centre culturel en gazon synthétique est une vraie aubaine pour nous les jeunes. Cela fait longtemps que nous attendons ce projet qui est réalisé à présent. Ce tapis nous protégera beaucoup des blessures», jubile un jeune du chef-lieu.

Y. S.