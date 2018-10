Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Un plan de circulation en préparation

Stationnement anarchique, présence de poids lourds, absence de panneaux de signalisation… sont autant d’insuffisances qui créent chaque jour une anarchie indescriptible et causent beaucoup de désagréments aux habitants. Aussi, le parc automobile a sensiblement augmenté ces dernières années alors que le réseau routier est resté presque le même. A Chorfa, peu de voies de circulation ont été ouvertes et celles existantes sont exigües et souvent détériorées. Le maire de Chorfa, Dai Chemlal, nous a confie que beaucoup d’habitants du chef-lieu lui font part chaque jour de désagréments causés par le passage des poids lourds au centre-ville. Le stationnement de ces derniers en bas des immeubles pose aussi problème. L’édile communal a reconnu que la situation est devenue intenable et l’anarchie a tendance à s’installer. Ce qui appelle selon lui des solutions urgentes pour rétablir un peu l’ordre. Dans l’optique de réguler le trafic au chef-lieu communal, les membres de l’exécutif sont en train de se pencher sur le problème. Selon le maire, la commune va lancer une étude technique pour mettre en place un plan de circulation. A ce propos, Dai Chemlal nous confie que les services des transports de la wilaya ont été sollicités par la commune pour les aider dans l’élaboration d’un plan de circulation. L’APC va étudier toutes les propositions qui seront faites par les experts de la direction des transports pour améliorer la mobilité au chef-lieu et aussi le stationnement. Les services de l’APC espèrent surtout en finir avec les problèmes engendrés par le passage des poids lourds en ville et leur stationnement. Pour les mêmes services, il est aussi question d’organiser le stationnement, limiter l’accès à certaines ruelles, et aussi et surtout réduire la vitesse des véhicules. Par ailleurs, nous apprenons auprès du maire de Chorfa, qu’un parking automobile est en réalisation aux abords de la RN 15. Ce parking fait partie d’un ambitieux projet visant à créer un jardin public et aménager une placette au centre-ville. Le parking en question va offrir des places de stationnement et absorber un tant soit peu les stationnements anarchiques.

D. M.