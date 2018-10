Les citoyens interpellent les pouvoirs publics

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Des citoyens du village Assif Assemadh, à l’extrême ouest de la commune de M'Chedallah, font part de plusieurs manques à gagner en matière de développement et amélioration de leur cadre de vie. Ces villageois qu'on a rencontrés samedi dernier diront que trente nouvelles habitations réalisées dans le programme de l'habitat rural depuis plus de cinq ans ne sont toujours pas raccordées au réseau d'électricité. Signalons sur ce volet qu'une commission technique de daïra a procédé en 2016 au recensement de ce type d'habitations non électrifiées à travers ses six communes et qu'il a été inscrit un projet d'extension qui tarde à être concrétisé. Les mêmes villageois déplorent l'éloignement de l'unité de soins laquelle est située à plus de deux km du centre du village et dans un coin isolé de surcroît. Cette unité de soins est hors de portée des personnes âgées et des femmes qui ont le plus besoin des services médicaux. L'on évoque aussi durant cette entrevue l'éclairage public inopérant depuis le début de l'année. Sur un autre volet, ils affirment que la moitié de ce village de 3.000 âmes ne sont pas encore raccordés au réseau internet via la fibre optique. Sur un autre registre, nos interlocuteurs déplorent la faible distribution de l'eau potable à raison de 40 minutes par jour. Il faut signaler sur ce volet que ce village bat tout les records en matière de piratage et piquage sur la conduite de l'AEP, un cas constaté par une commission technique locale qui a procédé au recensement de ces piratages en 2016. En matière d'infrastructures de loisir et sport, Assif Assemadh dispose en tout et pour tout d'une aire de jeux non aménagée, revêtue en tuf. Cette structure ne dispose pas de moyens d'accompagnement ni de grillage de protection. Les villageois feront part aussi de l'absence d'une antenne administrative et d'une agence postale malgré leur éloignement de quelques 10 km du chef-lieu de commune. Ils signalent en dernier lieu plusieurs voies d’accès détériorées par le passage de la conduite de l'AEP à partir du barrage Tilesdit depuis l'année passée. Selon les villageois, leur remise à l'état n'a pas été faite, à ce jour.

Oulaid Soualah