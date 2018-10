Mobilisation tous azimuts

Par DDK | Il ya 50 minutes | 75 lecture(s)

Les actions de volontariat visant le nettoyage des quartiers sont en train de se multiplier ces derniers jours aux quatre coins de la ville de Bouira. Ainsi le week-end dernier, des jeunes bénévoles des quartiers de 110 logements (Ras Bouira), Draa El Bordj, 154 (Sorecal), des 140 logements et l’Ecotec ont lancé des opérations de nettoyage et d’embellissement de leurs cités respectives. Au quartier des 110 logements de Ras Bouira, à la périphérie de la ville de Bouira, petits et grands se sont mobilisés pour redorer l’image du quartier, en proie depuis plusieurs années à l’insalubrité. En effet, et après avoir débarrassé les coins et recoins du quartier des détritus et autres gravas, les jeunes bénévoles se sont attelés à déboucher les avaloirs et les canaux d’évacuation des eaux pluviales en effaçant les traces des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la wilaya. Place ensuite aux travaux d’embellissement qui ont vu les bordures de trottoirs repeintes en rouge et blanc. L’opération en question a carrément changé l’image du quartier qui respire désormais la propreté. Commentant cette action de volontariat de nettoyage, un jeune du quartier a noté que sans cette mobilisation citoyenne, le quartier aurait sombré dans l’insalubrité encore longtemps. «De nos jours, les citoyens ne doivent compter que sur eux-mêmes en se mobilisant pour prendre soin de leur quartier et leur environnement immédiat. Ces actions doivent s’inscrire dans la durée, et se renouveler si besoin, si l’on veut prétendre à vivre dans un cadre agréable. De telles actions sont importantes dans le sens qu’elles contribuent à l’enracinement d’une culture de civisme qui amortira progressivement les actes d’inconscience et allègera par la même la tâche tout en préservant un environnement sain», confie notre interlocuteur. Cette action n’a pas tardé à faire boule de neige puisque un peu partout à travers la ville, des actions similaires ont été lancées. Au quartier de Draa El Bordj, à titre d’exemple, d’autres jeunes bénévoles sont mobilisés depuis plusieurs jours pour redorer l’image du quartier. En effet, une vaste opération de nettoyage à travers le quartier a été lancée ces derniers jours durant laquelle les accès menant au quartier, ses ruelles et les espaces environnants ont été débarrassés des saletés. L’autre phase de l’opération a vu l’aménagement d’espaces verts tout autour des blocs résidentiels. Ces espaces ont vu la plantation de dizaines de plantes et d‘arbres de décoration. Les jeunes bénévoles ont installé des clôtures en bois pour préserver ces espaces verts de la dégradation. Aussi, des poubelles ont été accrochées aux quatre coins de ce quartier pour inciter les habitants à y mettre les déchets au lieu de les jeter par terre. La même opération a été menée le week-end dernier au quartier Sorecal sis au centre ville de Bouira. Dans celui des 140, des bénévoles ont entrepris une opération de nettoyage et d’embellissement de leur cité. A cette occasion, les jeunes ont mis en terre des dizaines de plans d’arbres le long de la voie d’évitement nord de la ville de Bouira passant par le quartier. Ces bénévoles ont lancé un appel pressant aux responsables de la commune de Bouira afin d’apporter une aide en mettant à leur disposition des moyens matériels pour entretenir le quartier. Il est utile de signaler que l’année dernière, des dizaines de jeunes bénévoles s’étaient mobilisés à Ahnif, Bouaklane, M’chedallah, Raffour, Chorfa et Aghbalou en lançant de vastes opérations de nettoyage et d’embellissement de leur localités respectives. Cet élan semble gagner ces derniers temps d’autres coins de la wilaya. Reste à espérer que les responsables locaux et les autorités de wilaya encouragent ce genre d’initiatives, combien importantes, en apportant soutien et assistance aux groupes de bénévoles.

D. M.