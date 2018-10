Les habitants interpellent et dénoncent

Par DDK | Il ya 15 minutes | 12 lecture(s)

Les citoyens de la localité de Tikramtath, sise à quelque cinq kilomètres au Sud de la commune d'Ahnif, tirent la sonnette d'alarme sur les dangers multiples qu’engendre l'activité des carrières implantées non loin de leurs habitations.

Ainsi dans les requêtes transmises au divers responsables de la commune et de la wilaya, l'accent est mis sur les dangers qu'engendrent les diverses carrières implantées non loin de leurs habitations, en raison des énormes nuées de poussières polluantes qui s’en dégagent au quotidien. «Les rejets de quantités énormes de poussière en provenance de ces carrières constituent un danger pour la santé des riverains car ces unités industrielles sont implantées non loin de nos maisons. A cela s’ajoute la pollution de l’environnement. Depuis leur implantation, aucun moyen de protection n’a été mis en place pour préserver aussi bien la santé publique que l'environnement», ont-ils souligné dans une de leurs requêtes. Plus grave encore, il est souligné que «ces investissements ont été mis en place sans qu’il ait d’enquêtes préalables. Des enquêtes réglementaires exigeant l’approbation des différents services étatiques comme le stipule la réglementation». Il y a même un doute «sur l'existence d’un quelconque document attestant de la création de pareille activité pourtant réglementée», ont-ils tenu à éclairer. Selon certaines sources, l'implantation s'est faite par une location de terrains auprès de privés. Les plaignants rappellent que «les investisseurs activant dans ces carrières ont été priés de déplacer leurs activités vers des endroits appropriés et non habités pour mettre fin aux désagréments multiples occasionnés sur le plan de la santé et de pollution de l’environnement». Selon les mêmes citoyens, le procédé utilisé au niveau de ces carrières est à revoir. «En principe, expliquent-ils, il s'agit de la trituration du sable à l’état brut pour en produire du sable fin avec l’usage de l'eau. Dans le jargon, le matériau final est appelé sable lavé». Mais en réalité il n'en est rien. Car les méthodes utilisées actuellement restent la trituration à l'air pur sans le recours au lavage avec l’eau. Selon les mêmes citoyens, les investisseurs auraient creusé des puits mais sans avoir réussi à trouver de grandes nappes pour un usage industriel. Les mêmes citoyens indiquent qu’actuellement, les désagréments causés aux riverains sont énormes et plus particulièrement pendant la période estivale. En effet, de grandes nuées de poussières sont rejetées dans les cieux, et avec la chaleur de la saison estivale, elles rendent l'air impur et irrespirable. L’on témoigne que certains citoyens souffrent le martyre, en particulier les personnes asthmatiques ou les enfants en bas âge. En plus de la pollution de l'air, Les citoyens ont encore souligné les méfaits des rejets de poussières de ces carrières sur les oliveraies et autres fermes agricoles. Situation qui fait que les agriculteurs souffrent énormément mais dans le silence. Ils assistent ainsi au désastre frappant leurs plantations et à la dégradation des vergers arboricoles dont une grande partie est touchée par diverses maladies. Dans la région, pour beaucoup d'entre eux, l'oléiculture reste une des sources principales de revenus pour leurs familles. Pour arrêter ce qu’ils qualifient de massacre, les citoyens de Tikramtath sollicitent les pouvoirs publics à réagir urgemment et trouver une solution idoine pour cesser les conséquences néfastes de ces carrières.

K. F.