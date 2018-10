Raffour et Ath Yekhlef concernés

Par DDK | Il ya 15 minutes | 12 lecture(s)

La commune de M'chedallah compte dix (10) villages peuplés les uns que les autres. Avec près de 35.000 habitants, cette municipalité se trouve être des plus peuplées dans la région de la vallée du Sahel. La croissance démographique et l'extension urbaine induisent un apport continuel des commodités essentielles et de réseaux divers aux différents pâtés de maisons qui voient le jour à une cadence soutenue dans les diverses localités de la commune. L'expansion urbaine et la démographie galopante sont deux paramètres très difficiles à contrôler et à "gérer". En matière d'équipements publics, la commune de M'chedallah enregistre des insuffisances surtout dans les villages peuplés à l'instar de Tamourt Ouzemour, Assif Assemadh, Ath Yevrahim et autres. Qu'il s'agisse de bureaux de postes, inexistants dans plusieurs villages importants comme Ath Yakhlef, de salles de soins qui manquent à Assif Assemadh et Tamourt Ouzemour, et d'antennes administratives. Ce dernier équipement n'existe que dans trois localités relevant de cette commune, lesquelles sont : Vouaklane, Raffour et Ath Yakhlef. Cette structure administrative est réclamée à cors et à cris dans les autres villages comme Assif Assemadh. Par ailleurs, l'on apprend qu'une opération de réfection et de réhabilitation des antennes administratives de la commune a été inscrite par l'APC de M’chedallah. Le projet concerne deux antennes administratives et a été attribué à l'entreprise réalisatrice pour une enveloppe allouée de l'ordre de 343.000 DA pour un délai imparti de 31 jours. L'on retient l'état peu reluisant de l'antenne administrative de la ville de Raffour qui a vraiment besoin d'une réhabilitation, il est de même pour celle d'Ath Yakhlef. L'antenne de Vouaklane elle n'est pas concernée puisqu'elle a ouvert ses portes il y a une année.

Y. S.