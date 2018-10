Ni assainissement, ni eau, ni électricité…

Par DDK | Il ya 45 minutes | 91 lecture(s)

La joie de disposer d'un logement dans le cadre de l'aide à l'habitat rural tourne, une fois le logement finalisé, au cauchemar pour certains bénéficiaires.

En effet, le logement rural, est une aide précieuse qui a fait ses preuves dans le milieu rural avec un engouement particulier des ménages, même si ces dernières années beaucoup d'eau a coulé sous les ponts à cause de la réduction drastique des quotas de logements ruraux octroyés par les pouvoirs publics, à cause, avance-t-on, de la crise financière que traverse le pays. Le problème avec le logement rural réside, entre autres, dans le fait qu'une fois l'habitation terminée le bénéficiaire se trouve confronté aux problèmes liés au raccordement aux différentes commodités essentielles pour un cadre de vie meilleur. Des demandes sont donc envoyées par les concernés aux différents services pour le raccordement aux réseaux divers ; l'assainissement, l'AEP, l'électricité, le gaz de ville et même la téléphonie. S'ensuit alors une attente plus ou moins longue des ménages qui font des pieds et des mains pour voir leurs habitations branchées à tous ces réseaux vitaux. Malheureusement il arrive que les bénéficiaires restent dans l'expectative, menant la vie dure. Comme c'est le cas des attributaires des logements ruraux de la localité de Tikremtath située à 3 kms du chef-lieu communal d'Ahnif, où il y a plus de dix (10) familles bénéficiaires de logements dans le cadre du fonal, qui ne sont toujours pas raccordés aux réseaux divers et ce depuis...2012. Ce pâté de maisons situé à proximité du CW11 n’a ni assainissement, ni eau potable, ni électricité, ni gaz de ville, ce qui met dans tous leurs états les habitants. «Nous demandons que les autorités interviennent pour en finir avec cette situation déplorable. Le raccordement de nos habitations aux réseaux essentiels doit se faire dans les meilleurs délais. Nous ne sommes pas dans la préhistoire». fulmine un bénéficiaire.

Y. S.