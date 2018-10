Ces réserves de la SNCF qui bloquent…

Par DDK | Il ya 45 minutes | 87 lecture(s)

Livrée et opérationnelle depuis le mois d'Aout 2017, la salle polyvalente de Toghza a été arrachée de haute lutte par les jeunes de la localité. La localité est isolée et les infrastructures de loisir y sont absentes. Cette salle polyvalente réalisée en R+1 n'est pas pour autant régularisée et ce à cause d'une opposition émise la SNCF, arguant le non respect de l'alignement pat rapport à la voie ferrée. La SNCF est allée même jusqu'à revendiquer des droits de propriété sur l'assiette du terrain sur laquelle elle est bâtie. Le litige a été soumis à la justice par la précédente assemblée communale de Chorfa qui s'est résulté par une ordonnance d'arrêt des travaux en attendant une expertise technique, selon le verdict rendu par le tribunal de Bouira. Le dossier s'est arrêté à ce niveau selon un ex membre de l'ancien exécutif communal. Or passant outre, les jeunes de Toghza ont investit les lieux pour y pratiquer diverses disciplines sportives. En parallèle, l'ancienne équipe municipale a, dans un premier temps, aménagé au niveau du rez-de-chaussée une antenne administrative avec affectation d'un membre de l'exécutif communal en s'appuyant sur une attestation d'alignement délivrée selon cet ex élu par l'agence nationale de suivi et réalisation des infrastructures (ANISREF) relevant du ministère du transport. Mais cette antenne a été fermée depuis janvier 2017. Le local en question sert aujourd’hui de bureau au mouvement associatif. Dans le but de démêler l’écheveau et procéder à la régularisation de cette salle, l'actuel wali, Mustapha Limani, a effectué une visite inopinée sur les lieux le mardi 02 octobre 2018 dernier en compagnie d'une importante délégation des services techniques et administratifs et les membres de l’exécutif de l'APW. Mais aucune information n’a filtrée sur les mesures prises au sujet de cette infrastructure. Il convient de signaler que cette salle polyvalente a abritée par le passé diverses activités sportives et culturelles dont des conférences et qu'elle a été visitée par l'ex ministre de la Jeunesse et des Sports M Ould Ali El Hadi. A l'heure actuelle, plus de 200 jeunes y pratiquent diverses disciplines sportives, apprend-t-on sur place. Il est utile de noter que du coté inférieur de la voie ferrée, on y retrouve une unité de soins en activité. Elle est dotée d'un logement de fonction. On y trouve aussi une agence postale. Ces deux structures ont été réalisées sur le même alignement, à coté d'un pâté de plusieurs habitations. Du coté supérieur, ce sont une école primaire, un CEM et une place publique aménagée qui sont à moins de 15 mètres de la voie ferrée. Espérons que la situation juridique de cette infrastructure névralgique sera rapidement régularisée pour permettre aux associations de s'y investir pleinement et à tête reposée sans crainte d’être expulsées d'un moment à l'autre.

O. S.