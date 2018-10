Promouvoir l’écotourisme !

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

L'agence nationale Caravane des feuilles, qui a fait du tourisme solidaire son credo, a organisé vendredi dernier une randonnée au profit de 30 jeunes venus de divers quartiers de la capitale Alger.

Cette sortie les a amenés d'abord à Tikjda qui est leur première halte avant d'attaquer la RN33 en direction de Tizi N'koulal via Aswel. C'est au niveau de l'endroit dénommé la "main du juif" que nous avons croisé ce groupe de randonneurs parmi lesquels figurent beaucoup de filles. Les randonneurs affichaient des mines joyeuses, émerveillés par le décor paradisiaque des lieux. Un décor qui, il faut le dire, est d'une rare beauté. Le responsable de l'agence, qui était de la partie, M. Nabil Abboud dira qu'au programme d'activités de leur organisation, il y a les sorties en pleine nature doublées de campagnes de sensibilisation sur la biodiversité et à l'éducation à l'environnement. Selon lui, par ce genre de tournées de tourisme culturel et culinaire, l’accent est particulièrement mis sur le soutien aux populations locales. Ce responsable dira plus loin qu'une convention est signée par son organisation avec la direction générale des forêts (DGF) pour promouvoir les randonnées et développer dans le sillage de celles-ci l’écotourisme, le tourisme solidaire, la découverte et le partage à travers des pratiques visant à protéger le patrimoine humain et matériel des lieux visitées . Parmi les randonneurs, figuraient des spécialistes en écotourisme. Dans l’état des lieux qu’ils ont brossé, deux jeunes spécialisés en environnement et écosystème feront plusieurs remarques : ils feront entre autres part du non respect par les estivants des recommandations affichées sur de larges panneaux interdisant de nourrir les singes. «Nous avons constaté que les estivants proposent toutes sortes de nourriture qui peuvent entrainer des maladies endémiques chez ces primates», fait remarquer l’un des spécialistes. La deuxième remarque est relative au peu d'opérations de reboisement en remplacement du tissu végétal dévasté par les incendies. Il est aussi fait état du manque de civisme de la part des milliers de visiteurs qui répandent des ordures partout. Enfin l’équipe de la «caravane des feuilles» a tenu à noter l’état dégradé des routes menant à Tikjda, Aswel et Tizi n’ Koulal, des hauts lieux du tourisme de la région. Il faut signaler que plusieurs tronçons de la RN33 qui relie Tikjda à Tizi n’Koulal sont dangereusement obstrués en plusieurs endroits par des avalanches de galets et de gravier charrié par les crues des dernières pluies. Galets gravier et boue ont débordé sur la chaussée rendant la circulation dangereuse. Cette situation est due à l'obstruction des fossés de drainage et au manque d’entretien de cette route. Le responsable de l’équipe dira qu’une nouvelle sortie est programmée dans les prochains jours dans la région. Selon lui, il est question de visiter le sommet de Tamgout.

Oulaid Soualah.