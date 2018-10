Les travaux bientôt lancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

La ville de M'Chedallah, l'une des agglomérations les plus importantes de la région Est de la wilaya de Bouira, enregistre un manque flagrant en terrains de sports de proximité. En effet, dans cette ville qui compte près de 15 000 âmes, il n’existe en tout et pour tout que deux terrains de proximité, l'un situé au quartier La Caps dans la Nouvelle-ville, alors que l'autre est dans l'ancienne ville, à la cité Lamri Saïd à proximité de l'agence postale. Si le premier terrain a été réhabilité il y a quelques années de cela, quoiqu’il a connu depuis quelques actes de dégradation comme la détérioration des bois, du grillage et des bancs, l'autre terrain, situé à la cité Lamri Saïd se trouve, lui, dans un état lamentable, avec une surface carrément impraticable. L'aire des joutes s'est dégradée au fil des ans. Des trous et des crevasses empêchent les joueurs de développer de jouer à l'aise et s’exposent tout le temps aux blessures. Le grillage a été littéralement arraché laissant le petit stade en proie à tous les actes. Néanmoins, cette situation jugée déplorable par les jeunes de la cité qui y jouent au foot, ne va pas tarder à connaître un meilleur sort, puisque les travaux de réhabilitation et de pose d'un gazon synthétique vont commencer ces jours-ci. Ainsi donc, les équipements et le matériel afférent ont été acheminés, dernièrement, vers ce terrain par l'entreprise en charge de ce projet. Pour rappel, ce marché a été attribué pour une enveloppe financière de l'ordre de 3.2 millions de dinars. Le terrain en question sera alors engazonné avec tout le nécessaire comme bois, bancs de touche, éclairage et grillage, d'autant ce terrain bénéficie d'une bonne surface. «Je suis vraiment content de constater que le projet de réhabilitation du terrain de football de notre cité est pris en charge. Cela va nous permettre de jouer au foot à l'aise et dans de bonnes conditions», jubile un jeune lycéen de la cité Lamri Saïd.

Y. S.