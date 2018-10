Le réseau de l'AEP fuit de partout

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Les résidents de la cité des 56 logements de la nouvelle ville de l’ex Maillot se plaignent de la vétusté du réseau de distribution de l'AEP. Selon les résidents, ce dernier présente de multiples avaries. Cette situation dure depuis plus de deux ans, affirment les riverains qui ne savent plus à quelle autorité s'adresser pour mettre fin à ce révoltant gaspillage de l'eau potable. Nos interlocuteurs précisent que tous les organismes directement concernés ont été informés du problème et que toutes leurs requêtes sont restées sans suite. Sur les lieux, nous avions constaté de visu que non seulement l'eau jaillit à flots écumants sous terre, mais détruit en même temps l'asphalte en provoquant des brèches qui s'élargissent au fil du temps. L'eau creuse comme une véritable foreuse notamment au niveau de la rue principale de cette cité résidentielle. Lors de notre passage vendredi dernier dans cette cité, des commerçants s’attelaient à vider à l'aide de seaux ces trous béants provoqués par l'érosion des avaries. On nous explique que cette eau qui devient stagnante reçoit toutes sortes de poussière pour être ensuite aspirée par la pression de l'eau qui est reçue ensuite dans les robinets. Personne n'ose boire de cette eau, diront-ils. «C'est malheureux et révoltant d'avoir de l'eau courante qu'on paye rubis sur ongle et d’être obligé d'acheter de l'eau minérale», s'emporte Moussa, un retraité qui insiste pour nous faire visiter tout les points d'avaries qui parsèment le réseaux du transport. Rappelons que cette cité a bénéficié d'une opération d'aménagement urbain il y a moins de 5 ans. Les résidents ont, de leur coté, procédé à plusieurs opérations d'embellissement et aménagement des espaces verts avec décors, ravalement et installations de bancs. Signalons enfin que les équipes de l'ADE dont les locaux se trouvent juste à coté de la cité au niveau du boulevard central de la nouvelle ville, se sont attaqué à un autre point noir. Ce sont des avaries survenues sur le réseau du transport le long du tronçon qui longe la protection civile, les sièges des contributions et du commerce. Ces avaries qui sont survenues depuis plus de deux ans sont enfin prise en charge.

Oulaid S.