Projet de raccordement au gaz à Faid Lahdjar et Souaria

De nombreux villages relevant de la commune d’El Hachimia ne sont toujours pas raccordés au gaz de ville. Parmi ces villages, l’on cite ceux de Gourra, Chorof, Souaria et Oueld Hadj Ali. A Ouled Hadj Ali, six hameaux attendent toujours le lancement des travaux de raccordement à cette énergie vitale. Selon les services de la direction des mines de Bouira, à Ouled Hadj, un projet a été inscrit pour raccorder pas moins de 320 foyers au gaz. Le cout de ce projet s’élève à 40 milliards de centimes. Ce cout inclut les travaux de réalisation de réseaux transport et distribution. Seulement le projet est actuellement gelé. Le gel touche également d’autres projets de raccordement au gaz naturel au profit de centaines de foyers dans au moins trois villages d’El-Hachimia. Il faut signaler que le même sort est réservé aux projets du secteur de l’énergie devant alimenter des milliers de foyers à travers la wilaya. Donc le raccordement de tous ces foyers au gaz est tributaire d’une levée de gel du gouvernement. S’exprimant à ce sujet, le wali de Bouira a tenu à rassurer à plusieurs reprises la population en soutenant que «ces projets ne sont nullement annulés mais seulement ajournés». Selon le même responsable, la levée du gel pourrait être décidée en 2019. La semaine dernière, et au cours d’une visite effectuée dans la commune d’El Hachimia, le PAPW Ahmed Boutata a annoncé le raccordement prochain de pas moins de 85 foyers dans la commune. Deux cités sont concernées par ce projet : il s’agit de celle de Souaria et de Faid Lahdjar. Le cout de ce projet s’élève à plus de 470 millions de centimes. Nous apprenons par ailleurs que cette visite a mené le P/APW à Gourra et à Ouled Hadj. Des villageois ont soulevé le problème de l’absence du gaz au niveau de ces localités et des souffrances qu’endurent les populations surtout en hiver. Selon nos informations, le P/APW aurait promis de prendre en charge le problème du gaz au niveau des villages de Gourra et Ouled Hadj Ali le plus tôt possible. Il est utile de rappeler que des dizaines de villageois de Gourra s’étaient rassemblés la semaine dernière devant le siège de la wilaya pour exiger le raccordement de leur village au gaz naturel. Par cette action, les villageois de Gourra voulaient attirer l’attention des autorités de wilaya sur le calvaire qu’ils endurent depuis plusieurs années en l’absence de cette commodité. Selon les mêmes villageois, à Gourra, les citoyens sont doublement pénalisés en hiver. Car en plus de l’inexistence du gaz de ville, ils éprouvent beaucoup de peine à se procurer une bonbonne de gaz butane. Du coup, beaucoup de villageois recourent au bois le chauffer. Les protestataires ont exigé le raccordement de leur village au gaz au même titre que les villages voisins de la commune. Il faut rappeler que dans la commune d’El Hachimia, les villages d’Ouled Abdellah et Septuor ont vu leurs foyers raccordés au gaz de ville en 2017. Au total 241 foyers avaient bénéficié de cette énergie dans le cadre de la deuxième tranche du programme de 2010-2014. L’opération a couté 21 millions de dinars.

