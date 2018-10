Le concours lancé

Par DDK | Il ya 35 minutes | 16 lecture(s)

Nous sommes à moins d'une quinzaine de jours de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. A cet effet, les pouvoirs publics, les associations, la société civile et les différentes organisations (ONM, ONEC...) sont à pied d'œuvre pour les préparatifs concernant la commémoration de la date phare du 1e novembre 1954 marquant le début d’une révolution qui a changé le cours de l’histoire. S'ensuivra alors une lutte acharnée qui durera sept longues et sanglantes années, une guerre menée par tout un peuple assoiffé de liberté, et qui a fini par l'avoir haut la main, mais au prix d'un sacrifice inouï. Et c'est dans cette optique que l'on s’attelle dans la localité d'Ahnif, entre autres, à commémorer cette date charnière de notre histoire, à travers diverses activités commémoratives qui renvoient aux combats qu'a connus la glorieuse guerre de libération nationale. Ainsi, les associations culturelles Tafsut et Tagherma en collaboration avec la coordination des associations de la commune d'Ahnif, comptent lancer un concours se rapportant à l'histoire de la guerre de libération nationale dans la région de Tamellaht. Un appel à participation a été lancé dernièrement en direction des habitants de la localité sans distinction d'âge ni de niveau scolaire. Ledit concours stipule qu'un travail devrait être remis aux associations initiatrices avant le 25 octobre prochain. Chaque candidat devrait remettre un seul travail et ce, sur support de son choix (écrit, audio ou vidéo). Le travail à présenter s'articulera sur les témoignages des anciens moudjahidine, des familles de martyrs, lesquels relateront les hauts faits d'armes, les batailles qui ont eu lieu dans la région de Tamellaht et autres événements et anecdotes en rapport avec la guerre de libération nationale. Un juré sera installé pour examiner, apprécier et noter les différents exposés et travaux consignés sur les supports choisis. Et enfin, trois prix sont prévus pour les heureux gagnants qui auront réalisé les meilleurs travaux. Les futurs lauréats seront récompensés dans la soirée du 31 octobre prochain.

