Mobilisation des paysans d’Ath Yekhlef

Par DDK | Il ya 34 minutes | 15 lecture(s)

Les villageois d'Ath Yekhlef ont organisé le week-end dernier, un important volontariat qui a consisté en revêtement sur 500 mètres, d'une des plus névralgiques pistes agricoles au lieudit Korchega. Bizarrement cette piste qui dessert plusieurs dizaines de vergers hautement fertiles a été à moitié revêtue en bitume en 2016. Las d'attendre qu'elle soit menée à terme, les paysans ont retroussé leurs manches en décidant de la prendre eux-mêmes en charge. Ces paysans ont cotisé et collecté des fonds et ont aussi mobilisé leurs propres moyens pour mener à terme cette opération de volontariat. Il est utile de souligner que Korchega est située entre le CW98 et Assif Sahel. Elle est à vocation agricole. Elle est composée de centaines de vergers, de maraîchères et d'arbres fruitiers qui s’étendent sur des centaines d'hectares. Tout comme toutes les surfaces agricoles situées en bordures de la rivière Sahel à partir de Takaats n'Ath Yaala dans la commune de Bechloul jusqu'à Toghza dans celle de Chorfa, celles de Korchega sont depuis la nuit des temps des terrains agricoles irrigables. Ces surfaces agricoles s'étendent sur des milliers d’hectares. L’irrigation est rendue possible grâce à la présence d'une généreuse nappe phréatique à portée de main. Cette nappe n’est pas profonde et elle se trouve à peine entre 15 et 20 mètres de la surface. Les centaines de puits et forages qui s’y trouvent sont là pour en témoigner. Dans la région du Sahel, chaque famille a son propre puits pour irriguer ses terrains. Cette région pourrait aisément arriver à l'autosuffisance agro-alimentaire pourvu qu'on mette à la disposition des milliers de paysans les moyens nécessaires qui sont l'aménagement de pistes déjà existantes par un revêtement en bitume et quelques extensions des lignes électriques de distribution. Il faut noter par ailleurs que ces terrains agricoles évoqués étaient jadis en partie irrigués à partir de la rivière Assif Sahel. Mais depuis que ce cours d'eau a été transformé en collecteur des rejets d'assainissement qui l'ont pollué, la moitié des agriculteurs ont mis la clé sous le paillasson. L'opération d'ouvertures de pistes et la réalisation des lignes d’électricité leurs ont redonné espoir. Le courage et les efforts de ces paysans d'Ath Yekhlef sont à saluer car ils ont pris les choses en mains sans attendre une quelconque aide de l'État, qui tarde à venir.

Oulaid Soualah