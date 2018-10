Des dessertes ferroviaires à partir de novembre

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Les responsables des œuvres universitaires (DOU) de Bouira comptent renouveler la convention de transport par rail des étudiants la liant à la SNTF.

C’est du moins ce qu’ont indiqué les services de cette administration. Selon les mêmes services, des discussions sont actuellement en cours pour régler les derniers détails avant la signature de cette convention. Une signature qui, révèle la même source, pourrait intervenir dans les tout prochains jours. Les services de la DOU tablent sur le début du mois de novembre pour la mise en service de ce projet. Ce dernier va en gros consister en l’ouverture de deux lignes de transport ferroviaire au profit des étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj : la première reliera Ath Masnour, à l’est de la wilaya au chef-lieu Bouira. La seconde, quant à elle, concerne la desserte entre Lakhdaria, à l’ouest de la wilaya et la ville de Bouira. L’objectif de la DOU est d’assurer le transport de pas moins de 500 étudiants par jour sur les deux navettes ferroviaires. Car en deca de ce nombre, les futures lignes ne seront pas rentables. D’ailleurs, c’est en partie en raison de non rentabilité que la convention liant la DOU à la SNTF a été rompue en 2014. Pour rappel, pendant des années, la SNCF a assuré le transport des étudiants des régions est et Ouest de la wilaya de Bouira vers la ville de Bouira avant qu’il soit mis un terme à cette convention de transport. Selon les services des œuvres universitaires, on a décidé de renouveler cette convention avec la SNTF pour pallier le manque de transport universitaire vers les nombreuses communes de Bouira. Ce manque est dû à l’insuffisance des moyens de desserte. L’année dernière, le manque de transport a suscité l’ire des étudiants qui avaient réclamé le renforcement des moyens de desserte. Certains avaient réclamé la mise en place de dessertes vers leurs communes de résidence qui étaient inexistantes. A chaque protestation des étudiants, les services de la DOU étaient obligés d’affréter de nouveaux bus pour assurer le transport universitaire. Ce qui a bien sûr un coût. Cette année encore, le nombre d’étudiants a sensiblement augmenté et ces moyens de transport se sont avérés insuffisants. Ce qui a amené la DOU à songer à relancer la desserte ferroviaire vers l’Est et l’Ouest de la wilaya. Il est utile de préciser que la DOU de Bouira dispose actuellement de 68 bus qui assurent des dessertes du campus universitaire vers 10 daïra et 14 communes de la wilaya. Ces statistiques ont été dévoilées en septembre dernier à l’occasion d’une rencontre de préparation de la rentrée universitaire. Selon les statistiques de la DOU, Bouira compte cinq (5) résidences universitaires, et ses services s’apprêtent à réceptionner une nouvelle cité U d’une capacité de 1500 lits. C’est aussi dans l’optique de diminuer la pression sur ces structures d’hébergement que la DOU a pensé à renforcer les moyens de desserte en recourant au transport par rail. Le recours à ce moyen de transport rentre aussi dans le cadre de la révision progressive du plan du transport universitaire. Mais l’objectif final reste d’assurer des moyens de desserte aux étudiants et surtout leur permettre de poursuivre leur cursus universitaire dans de bien meilleures conditions.

Djamel M.