Les citoyens excédés

De multiples et longues avaries sur les réseaux de distribution de l'AEP de Raffour sont enregistrées continuellement aux quatre coins de cette localité, ce qui agace au plus haut point les habitants de Raffour et leur crée beaucoup de désagréments. Ces fuites permanentes de l'eau potable, visibles au niveau de plusieurs quartiers, en plus de générer un révoltant gaspillage qui prive les résidents du précieux liquide, détériorent aussi le bitume et fragilisent des pâtés de maisons par des infiltrations dans les fondations. Avec le temps, ces avaries ont formé des troues par effet d'érosion. Des trous où jaillit l'eau en flots écumants pour former des flaques stagnantes qui reçoivent toutes sortes de saletés. Celles-ci sont aspirées par la suite par effet de pression vers les robinets des foyers, en charriant des impuretés. Des citoyens que nous avons rencontrés au niveau de la localité nous ont montré quelques-unes des avaries. Nous avions pu constater de visu l'une des avaries dont le débit important jaillit en flots sous l'asphalte. L’avarie a pratiqué un trou béant et inonde une rue située près de la mosquée du village sur plus d'une dizaine de mètres. Nos interlocuteurs font part de plusieurs points noirs identiques, à travers cette petite ville. Bien qu'ils soient signalés depuis longtemps, ils tardent à être pris en charge, affirment-ils. Nos interlocuteurs diront que la majorité des résidents de Raffour ont cessé de boire de cette eau depuis longtemps de peur d’attraper des maladies à caractère hydrique. Ceux de ces citoyens véhiculés s'approvisionnent en eau potable à partir des sources de leurs anciens villages Ighzer et Tadert Ledjdid situés à plus de 20 kms en haute montagne dans la commune de Saharidj. Les responsables de l’ADE de M’chedallah devraient intervenir et réparer ces avaries et éviter le gaspillage de l’eau potable.

Oulaid Soualah