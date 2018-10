Enfin réceptionnés !

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Finalement, après des années de travaux entrecoupés de longues périodes d'arrêts, le projet de réalisation d'un ensemble de 56 logements sociaux au chef-lieu communal de Chorfa a été réceptionné dernièrement.

En effet, le chef-lieu municipal de Chorfa vient de s'enrichir d'un nouveau parc immobilier dans la formule sociale, lequel parc est situé à la cité Bouhou, à quelques 500 mètres en amont du siège de l'APC de Chorfa. Les travaux ont été livrés, et il ne reste que quelques aménagements extérieurs à achever, comme l'enlèvement des débris et autres gravats résultant de l'ancien chantier et la réhabilitation de la cour. La livraison de ces unités est venue à point nommé, dit-on à Chorfa, car beaucoup de familles sont logées dans des habitations précaires endurant les affres des aléas de la nature. L'on apprendra dans la foulée, qu'une partie de ce parc immobilier sera destinée au recasement des familles mal-logées lesquelles habitent actuellement la cité ex-SAS, sise au chef-lieu communal, datant de l'époque coloniale, et dont les habitations menacent ruine. Les autorités locales ont jugé opportun de recaser ces familles pour, d'une part, leur permettre d'avoir un toit décent, et d'une autre part récupérer l'assiette sur laquelle a été bâtie cette cité délabrée pour lancer des projets structurels. Cependant, et comme toutes les communes situées entre autres à l'Est de la wilaya de Bouira, celle de Chorfa accuse une rareté flagrante en assiettes foncières à même d'asseoir des programmes de logements au profit des habitants mal-logés. La quasi-totalité des terrains dont dispose la municipalité de Chorfa est de nature agricole, qu’il n'est pas raisonnable de toucher, car cela va de la sécurité alimentaire locale et de la production agricole. Un autre constat des plus "pessimistes": la saturation du périmètre urbain au niveau du chef-lieu. En conséquent, il ne reste qu'une issue pour l'APC: tenter de récupérer les biens vacants pour construire d'autres parcs immobiliers et autres équipements publics, ce que l’équipe dirigeante s’attèle à concrétiser. Il est utile de rappeler que cette rareté du foncier a freiné la dynamique du développement, particulièrement dans le secteur de l’habitat. Ces dernières années, très peu de programmes de logements ont été inscrits au profit de la commune de Chorfa.

Y. Samir