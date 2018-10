Des ralentisseurs réclamés

Par DDK | Il ya 1 heure | 164 lecture(s)

Les parents dont les élèves sont scolarisés au niveau de l’école primaire Habbi Ali, située au village la Crête Rouge dans la commune d’El-Adjiba, sont inquiets pour leurs enfants. Et pour cause, la proximité du CW98, qui passe par ce village, de cette école primaire suscite l'inquiétude des élèves et de leurs parents quant aux dangers d’accidents. Ce chemin, qui communique avec la RN33, mène vers le parc national du Djurdjura et la station climatique de Tikjda, ce qui le rend très emprunté par les automobilistes qui y transitent par centaines par jour. Le trafic routier intense au niveau de ce tronçon névralgique surtout les week-ends provoque une vive appréhension, somme toute, légitime des apprenants, qui suivent leurs cursus au niveau de cette école, ainsi que de leurs parents. Ces derniers demandent la mise en place de ralentisseurs sur la section qui longe cet établissement scolaire et ce, pour protéger les élèves des les chauffards et d’éventuels accidents de la route. «Cela fait des années que nous réclamons la pose de ralentisseurs au niveau de la partie du CW98 qui passe à proximité de l'école Habbi Ali. Nos enfants risquent leur vie chaque jour en traversant ce chemin dense en circulation automobile pour rejoindre leur école. Et pour anticiper et prémunir contre tout incident fâcheux qui pourrait coûter la vie non seulement aux élèves mais aussi au personnel éducatif et administratif de l'école, nous demandons l'installation de ralentisseurs avec des passages piétons, des panneaux indiquant le passage des élèves et de limitation de vitesse», s'époumone un parent d'élève. A noter dans la foulée que cette école a fait vraiment sensation lors de la proclamation des résultats des examens de la 5AP, où il a été enregistré un taux de 100% de réussite. Aussi, la présente rentrée scolaire a été marquée par l'implication de l'association des parents d'élèves de cette école dont les adhérents ont effectué des travaux de nettoyage, de peinture et d'embellissement dudit établissement à quelques jours de la rentrée scolaire. Il est utile de signaler que ce tronçon du CW 98 est particulièrement dangereux. De nombreux accidents s’étaient produits par le passé sur cette route principalement en raison de l’excès de vitesse. Cet état avait suscité l’ire des habitants des localités situées sur cette route, qui avaient pour rappel réclamé l’installation de dos d’ânes à hauteur des écoles et des agglomérations. Mais devant les tergiversations des pouvoirs publics dans la prise en charge de cette doléance, des habitants se sont en quelque sorte substitués à l’État en posant des ralentisseurs anarchiques. Sauf que ces derniers ont été posés sans le respect des normes requises, ce qui n’a pas tardé à susciter le mécontentement des automobilistes. Les pouvoirs publics devraient prendre les choses en main en installant des plaques de signalisation limitant la vitesse et annonçant la présence des écoles et d’écoliers et des ralentisseurs dans les normes.

Y. S.