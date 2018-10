Une large campagne de dépistage lancée

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La section communale du Croissant rouge Algérien (CRA) d’Ahnif a lancé samedi dernier en collaboration avec l’EPSP d’Ahnif une campagne gratuite de dépistage précoce du cancer col utérin, du cancer du sein et des maladies chroniques (diabète et HTA). Cette campagne a été abritée par le centre de soins Chahid Airache Amhand d’Ighzer Oumeziave, un village situé à une vingtaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu communal. Plus d’une quinzaine de médecins de l’EPH d’Ahnif ont encadré cette campagne de dépistage. Parmi ces médecins, figurent trois spécialistes du diabète, trois psychologues, deux généralistes, deux biologistes et des spécialistes en oncologie. Ces médecins ont été assistés par de nombreux bénévoles et membres de l’association du Croissant rouge (CRA) d’Ahnif. Des bénévoles qui ont veillé au le bon déroulement de cette opération. Au total, quatre-vingt-cinq femmes et jeunes filles ont pu être consultées durant cette journée qui a débuté à 9h du matin et a pris fin à 16h. Rappelons qu’une campagne de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus avait été organisée par ces mêmes acteurs au village de Ighil Nath Ameur le 27 février 2018. Cette campagne a été suivie par une campagne de dépistage précoce le 3 mars 2018. «Notre objectif est de convaincre le grand public des bienfaits du dépistage précoce chez les femmes, et de parvenir dans les prochaines années à diminuer l’apparition de nouveaux cas de cancer du sein et du col utérin», a déclaré Hakim Alem, membre de l'association Croissant rouge d’Ahnif. «Cette initiative a été menée grâce au Dr. Hamichi Karima qui nous a donné un grand coup de main par son engagement, aussi aux bénévoles et enfin aux médecins et responsables de l’EPSP d’Ahnif. L’apport des membres et adhérents de l’association du Croissant rouge d’Ahnif a été important. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette campagne», rajoute-t-il.

Hocine Khaled