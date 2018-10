Le chef-lieu sans plan de circulation

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

La ville de M'Chedallah, située à 50 km du chef-lieu de Bouira, connaît une saturation de ses rues due à un impressionnant parc automobile.

Des centaines de véhicules "défilent" quotidiennement dans cette agglomération en posant de sérieux problèmes notamment de stationnement et d'occupation d'espaces. En effet, une virée dans cette agglomération nous a renseignés sur cet état de fait. Dans l'ancienne ville comme dans la nouvelle, les rues sont bondées de voitures et de véhicules de tous types. Des centaines de voitures sont stationnées de parts et d'autres des rues, provoquant le rétrécissement de la chaussée. La circulation en "prend" un sérieux coup avec un ralentissement et même des embouteillages qui apparaissent presque à chaque moment dans cette grande "cité". Exception faite des ruelles isolées et peu fréquentées par les citoyens, le reste des rues et avenues sont littéralement prises d'assaut par les automobilistes qui garent leurs véhicules aux abords des trottoirs. Cette situation est due au stationnement anarchique qui met dans tous leurs états les citoyens de cette ville notamment les piétons qui se trouvent dans certaines rues obligés de se rabattre sur la chaussée pour passer, ou slalomer, entre les voitures mal garées et stationnées n'importe comment, pour passer leur chemin. "Les automobilistes garent n'importe où et n'importe comment leurs voitures en obstruant le passage aux piétons et à la circulation automobile. Il n'ya malheureusement aucun plan de circulation pour organiser et réguler la circulation automobile et le stationnement dans la ville de M'chedallah. Il y a vraiment un problème d'infrastructures auquel il faudra apporter des solutions. souvent je me pose la question: « cette situation va-t-elle durer indéfiniment?" s'interroge un passant. Comme l'a souligné notre interlocuteur, il n'existe aucun plan de circulation à même d’améliorer la fluidité de la circulation et de réglementer le stationnement dans cette agglomération bondée de véhicules de tous types. Cette situation n'est pas sans dangers sur les piétons lesquels sont exposés aux accidents dans cette "forêt" de voitures. Il est à déplorer aussi l'absence de parkings réglementés au niveau de cette ville pour absorber, un tant soit peu, ce lancinant problème et dégager les rues de ces véhicules encombrants.

Y. S.