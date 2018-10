Des projets substantiels en voie de lancement

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Des projets substantiels ont été attribués récemment aux entreprises réalisatrices au niveau de la commune de Chorfa, et ce pour venir à bout de certains problèmes qui ont traîné depuis des années. L'une des opérations les plus importantes qu'entreprennent de réaliser les autorités communales de Chorfa touche au drainage des eaux pluviales qui inondent, à chaque intempérie, le chef-lieu municipal, et ce à cause de la vétusté de l'ancien système d'évacuation des eaux de pluie. Le projet vient à point nommé, admet-on, car les rues de Chorfa centre se trouvent submergées à chaque ondée par les torrents qui dévalent des hauteurs de ce village. Les eaux de pluie investissent à chaque fois la chaussée rendant la circulation automobile et piétonnière difficiles. Ainsi donc, pour en finir avec ce problème qui n'aura que trop duré, l'APC a attribué ce projet à l'entreprise la moins disante pour un montant de 4.6 millions de DA et ce dans l'optique de la mise en place du système de drainage avec un délai de réalisation fixé à deux (02) mois. Par ailleurs, l'ancien village surplombant l'actuel chef-lieu est concerné aussi par une opération importante d'aménagement urbain, laquelle est réclamée depuis des années par ses habitants. Taddart, puisque c'est de ce village qu'il s'agit, verra prochainement la réhabilitation de ses routes ou accès qui sont délabrés. L'enveloppe allouée, à ce projet attribué, est de l'ordre de 966.000 DA. Pour sa part, l'école primaire "Khellal Slimane et frères", sise au village de Toughza, va bénéficier d'une projet substantielle consistant en la réhabilitation de l'étanchéité qui présente un aspect vétuste, avec des infiltrations d'eau survenant à chaque précipitation pluviale. Le marché octroyé àl'entreprise réalisatrice est à hauteur de 900.000 DA avec un délai de réalisation de 20 jours, informe-t-on. Sur un autre registre, le projet de réalisation d'une placette publique au chef-lieu municipal a été entamé ces jours-ci. Cet espace public important, qui sera érigé à proximité de la RN15 et à quelques mètres du siège de l'APC, sera doté d'une stèle à la mémoire des martyrs, d'une buvette, de bancs, d’espaces verts et d’un parking. L'enveloppe financière allouée à ce projet est de l'ordre de 6,5 millions de dinars.

Y. S.