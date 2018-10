Hommage au défunt maquisard Mecheddou Salah

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

L'association de wilaya "Histoire et personnalité" dont le siège est à Sour El Ghozlane était l’hôte de la commune d'Ahnif mercredi passé. Aussi, et dans le cadre de la commémoration du 17 octobre, cette association a choisi cette région de l'est de la wilaya pour rendre hommage à l'un des valeureux combattants de la guerre de libération, le défunt maquisard Mecheddou Salah, plus connu sous son nom de guerre de "Said kebaili". Ce dernier est natif de la région de Tamelaht. Durant la cérémonie abritée par la bibliothèque communale en présence de la famille révolutionnaire de la région et de nombreux invités, nous apprenons que ce maquisard a rejoint les rangs de l'ALN en 1956 et enrôlé dans le groupe du martyr Mellikechi Said de son nom de guerre "Afdhis", un légendaire personnage Natif de Takerboust qui a tenu la dragée haute aux forces coloniales dans cette partie de la wilaya III historique, actuelle wilaya de Bouira. Le maquisard Mecheddou Salah est issu de la même région que la fidaye Ainouche H'djila. Il a été très actif dans ce groupe et a participé à toutes les grandes batailles livrées contre l’armée française de 1956 à 1959 au jour où il fut gravement brulé au napalm largué par les avions à réaction de la 8 eme armée au lieu dit "ich oumehroum" ( le pic du lion), non loin du poste de commandement (PC) de Tala Rana, dans la commune de Saharidj. Remis de ses blessures,après l’indépendance, il rejoignit les rangs de l'ANP à l'école militaire de Cherchell avant d'être réformé une année plus tard, soit en 1963, à cause de ses blessures qui se sont rouvertes. Ces informations ont été données par son fils Mecheddou Mohamed, actuel président de l'APC d'Ahnif, lors de son intervention à cette cérémonie commémorative. Ce moment de recueillement a été l’occasion d’evoquer le parcours de ce combattant de l’ALN et d’honorer sa famille.

Oulaid Soualah