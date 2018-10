L’éclairage public défectueux

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

La cité des 56 logements, située à la périphérie de la ville de Bouira, est plongée dans le noir à cause de l’éclairage public qui est défaillant depuis plus d'un mois. Les habitants de cette cité endurent des inconvénients au quotidien, particulièrement le soir où plusieurs d'entres-eux trouvent des difficultés pour se déplacer. Kamel, habitant de la cité dira à ce sujet : "je prends une torche avec moi chaque soir pour aller à la seule mosquée de la cité. Les habitants de cette cité demandent aux responsables de la commune de réparer les candélabres et rétablir l’éclairage". Les coupures de l'éclairage public y sont fréquentes et la plupart des poteaux de l'éclairage sont mal entretenus. Pour rappel, la cité a bénéficié d'un projet d'aménagement urbain en 2015 et qui concerne en plus du bitumage des ruelles, la rénovation du réseau d'assainissement et la mise en place d’un réseau de l’éclairage public. Seulement ce dernier n’a pas tenu longtemps avant de tomber en panne. Il est actuellement défectueux. En hiver, la nuit tombe entre 17h et 18h, et forcément les gens ne se sentent pas en sécurité dans l'obscurité."Je peux vous affirmer que tous les habitantes de la cité des 56 logements et qui travaillent ont la peur au ventre quand ils se réveillent tôt le matin pour rejoindre leurs lieux de travail car les ruelles sont sombres et semées de divers dangers, provoquant en eux des appréhensions réelles.", se désole un habitant de ladite cité. Selon les habitants, les élus de la commune de Bouira n’ont pas entrepris d’opérations de réféction depuis leur installation. La maintenance des installations de l’éclairage public est devenue une urgence.

T. F.