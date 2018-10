La DSP de Bouira rassure

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

On vient de réceptionner la polyclinique avec équipement. On attend sa mise en service qui coïncidera avec les festivités célébrant le 1 er novembre. Nous attendrons cette date du 1er novembre parce qu’il sera question de deux polycliniques qui sont celles de Guerrouma et Saharidj. Les directives du wali quant à la prise en charge médicale des populations ont été claires. Il faut donner à toutes les populations où qu’elles soient les mêmes chances. Donc ce sont deux polycliniques qui dénotent l’investissement de l’État quant on sait que les deux structures sont réalisées dans des zones enclavées. Elles seront ouvertes en même temps et dans les mêmes conditions.