La réhabilitation des voies et chemins lancée

Après une attente qui aura duré près de deux ans, la dernière phase du projet de l’aménagement du quartier de la gare a enfin repris. Cette phase des travaux a consisté en le revêtement d’un tronçon de 200 mètres de la route passant par le quartier et traversant la voie ferrée. Il est utile de signaler que la première phase des travaux a été bouclée depuis belle lurette. Celle-ci a consisté en la réfection des réseaux divers, l’aménagement des trottoirs et des systèmes d’évacuation des eaux pluviales et l’installation du réseau éclairage public. Selon les services de l’APC de Kadiria, des préparatifs sont actuellement encours pour lancer les travaux de revêtement de la route d’El Morhania. La même source ajoute que ce projet sera lancé dans les deux prochaines semaines. Il est aussi question de la finalisation des travaux du projet de réhabilitation de la route menant à la localité d’Ain Oulbane. A propos de ce projet, les services de l’APC indiquent que la réhabilitation de ce tronçon ne pourrait pas être achevée dans sa totalité et ce, en raison de litiges entre des habitants de la localité et entre ces derniers et la commune. Des procédures judicaires ont été engagées et la finalisation du projet est tributaire des décisions de la justice. S’agissant de la route de Tala Oughanim, l’APC affirme que ses services ne possèdent pas assez de moyens financiers pour engager les travaux de sa réhabilitation. La commune estime le cout des travaux à près de cinq (5) milliards de centimes. Un cout trop élevé que la commune ne peut assumer car manquant de ressources financières. Ceci dit, l’APC espère l’inscription d’un projet sectoriel de la part des services de la direction des travaux publics (DTP) pour la prise en charge de ce tronçon. La commune souhaite aussi l’inscription d’un projet similaire pour réhabiliter la route reliant El Morhania à Ouled Belfodil.

