Opération curage et nettoyage des avaloirs

Les dernières intempéries qu'a connues la région n'ont pas été sans conséquences sur la vie quotidienne des citoyens qui ont assisté médusés et impuissants à la fois à la "déferlante" des eaux pluviales lesquelles ont envahi les rues les submergeant littéralement. Cet état de fait n'est dû qu'à la défection du drainage des eaux pluviales, où le système d'évacuation est, soit oblitéré par les détritus et la boue, soit tout simplement inexistant. A l'instar des autres localités qui souffrent de cette situation, la commune d'Ahnif se trouve également confrontée à ce problème lancinant. Le drainage des eaux pluviales est devenu un énorme problème du moment que des inondations sont signalées le plus souvent avec la formation de bourbiers inextricables. Même les ouvrages de drainage des eaux pluviales qui existent se trouvent complètement obstrués par les détritus et la boue. Le curage et le nettoyage de ces équipements posent aussi un grand problème, en ce sens que l’opération n'est pas effectuée régulièrement de sorte à anticiper un tant soit peu l’envahissement des rues et de la chaussée par les flots des pluies. Toutefois, les averses qui se sont abattues ces derniers jours ont fini par tirer les services de la voirie de leur "torpeur", et ce en procédant au nettoyage et au curage des avaloirs et autres fossés de drainage des eaux des pluies. Ainsi donc, comme constaté la semaine passée, une équipe de l'office national de l'assainissement (ONA) s'attelait à curer les avaloirs du chef-lieu communal d'Ahnif . «Gageons que cette opération portera ses fruits avec une évacuation optimale des torrents pluviaux, car la période des pluies ne fait que commencer. Il y a aussi l'hiver qui approche avec son lot de pluies», constate sur les lieux un habitant d'Ahnif centre.

Y.Samir