Le drainage des eaux pluviales fait défaut

La réalisation et la livraison récente de la trémie de Tihemamine, hameau situé à 5 kms du chef-lieu d'Ath Mansour, ont été reçues avec une grande satisfaction par les habitants de la région, lesquels empruntent ce raccourci pour joindre le CW12 ou la RN5 via le village d'Ath Bouali. Cet ouvrage tant attendu a été réceptionné après moult péripéties avec leur lot d'opposition et de fermeture de routes pour exiger sa réalisation laquelle n'était pas prise en compte auparavant. Néanmoins, à la livraison des travaux, ladite trémie commençait déjà à montrer des "anomalies". En effet, le drainage des eaux des pluies n'a pas été aménagé pour évacuer les torrents sans causer des avaries à cet équipement des travaux publics. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la région ont donné, d'ores et déjà, un aperçu de ce que sera cet ouvrage. Déjà, les eaux pluviales y stagnent en mares en sus de la boue. Lundi dernier, nous avons fait un constat amer sur les lieux, où il n'y avait pas la moindre ombre d'un caniveau ou d'un avaloir capable de drainer les eaux des dernières pluies qui sont tombées abondamment sur la région. Les eaux ont formé des mares boueuses où il est difficile aux automobilistes et surtout aux piétons de passer sans s'éclabousser. Il existe une déclivité en amont de cette trémie qui passe au-dessous de la pénétrante autoroutière Béjaïa-Ahnif, où les eaux des pluies dévalent en torrents envahissant le substrat de la trémie et les alentours. «Dommage, cette trémie aurait été vraiment parfaite si des fossés et des collecteurs étaient réalisés pour l'évacuation des eaux des pluies. Avec cette défection, il n'est pas à écarter que cette infrastructure soit submergée par les torrents boueux, ce qui pourrait empêcher la circulation des voitures et des personnes." regrette un habitant de la région.

Y. S.