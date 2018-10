La salle polyvalente dépourvue de moyens

Par DDK | Il ya 42 minutes | 68 lecture(s)

C'est sans aucun doute l'une des infrastructures de sport et de loisir des plus animées dans la région de M’chedallah. Il s'agit de la salle polyvalente de Raffour, une salle complètement délaissée. Inaugurée en grande pompe en 2014, elle n'a pas tardé à faire le plein en matière d'adhérents, notamment les adeptes des activités sportives et culture physique. Malheureusement, cet engouement n'a pas été accompagné par les moyens et équipements adéquats. L’infrastructure a reçu une première dotation en équipements. Il s’agit de la fourniture d'un lot d'équipements de musculation et de culture physique. Ce lot qui a déjà servi ailleurs n’a pas depuis été utilisé. Actuellement, il est entreposé dans un coin de la salle. La seconde et dernière dotation en équipements a été la fourniture d’une douzaine de tapis (des tatamis). Cet équipement est usé ayant aussi servi ailleurs. Ce petit lot d’équipements a été accompagné d’un mobilier de bureau composé de quelques chaises et des tables. Lors d’une visite dans la région, l’ancien wali de Bouira M. Cherifi Mouloud, interpellé par les jeunes de Raffour à propos du manque criard d'équipements, avait ordonné une nouvelle dotation. Seulement cela ne s'est jamais concrétisé au même titre que ses instructions pour récupérer et aménager en stade matico un espace vide mitoyen de la salle. Mouloud Cherifi avait ordonné d'annexer cet espace à salle polyvalente. Mais cela n’a pas été fait. Cet espace sert actuellement de lieux de rencontres nocturnes aux délinquants. L'autre problème qui se pose concerne le non raccordement de la salle au gaz naturel. Le réseau de distribution passe devant le portail d'entrée et la société de distribution (SDC) de Bouira a procédé à l'aménagement de la niche qui devait recevoir le compteur sur sa façade externe. Les athlètes qui fréquentent cette salle se plaignent aussi de l’absence de l’eau chaude au niveau des vestiaires. Des douches ont été aménagées mais en l’absence du branchement au gaz, l’installation n’est pas utilisée et ne profite pas aux athlètes. A l’heure actuelle, pas moins de dix (10) disciplines qui regroupent chacune plusieurs dizaines de jeunes y pratiquent diverses activités sportives en recourant à de petits moyens. Il est utile de préciser que des activités culturelles et éducatives sont périodiquement organisées par le mouvement associatif de Raffour au niveau de cette salle. Malheureusement, faute d'effectif, de personnel, la salle ferme ses portes à 19 h, privant ainsi les adhérents d'en profiter pleinement et d’y passer leur temps libre. Devant cette situation, les jeunes de Raffour demandent le renforcement des moyens humains et matériels au niveau de cette salle et sa dotation en équipements nécessaires.

Oulaid Soualah