Dégradation avancée de la cité des 50 logements

La cité des 50 logements, sise au chef-lieu municipal d'Ahnif, présente un aspect lugubre avec la vétusté des immeubles qui datent des années 1990. Décrépis, les murs porteurs sont lézardés à certains endroits. Le chemin qui dessert cette cité se trouve dans un état lamentable: il est creusé de toutes parts, avec des trous, des nids-de-poule et de larges crevasses qui font que la circulation automobile n’est pas de tout repos, d'autant ce tronçon communique directement avec la bibliothèque communale et le siège de l'APC d'Ahnif. Néanmoins, le point noir réside dans l'envahissement par les ordures de cette cité apparemment calme et sans histoires. En effet, les détritus jonchent surtout les espaces qui n'ont de vert que le nom. Une scène regrettable nous a été donnée à voir récemment lors de notre visite des lieux, où des débris, des emballages (bouteilles et sachets en plastique, cartons, ...) s'accumulent dans un coin censé être un espace vert, où devait être plantés des arbrisseaux de décoration et autres plantes d'ornementation pour embellir les lieux et donner une belle vue de la cité. Il y a également ce fait déplorable consistant en l'absence de bacs à ordures pour le jet des immondices. Une action, un volontariat pour le nettoyage de cette cité serait vraiment souhaitable avec une sensibilisation sur les répercussions négatives de la pollution sur la santé publique et l’environnement. Malheureusement, ce n'est pas le seul point du chef-lieu d'Ahnif qui est aux prises avec l'avancée des déchets en tous genres, d'autres endroits comme le carrefour d'Ahnif-centre, où se rejoignent les RN5 et 15, envahi par les déchets notamment en plastique.

Y. S.