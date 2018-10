Ça reprend de plus belle !

Par DDK | Il ya 42 minutes | 67 lecture(s)

Entre les cours dispensés au niveau de l’établissement scolaire et ceux dits de soutien suivis dehors, les élèves ont des journées chargées. Cette surcharge fait que certains enfants ne se retrouvent plus. Mais cela n’empêche pas les parents de faire de plus en plus appel aux services des enseignants qui assurent des cours de soutien. En effet, un mois à peine après la rentrée scolaire, les parents se bousculent déjà chez les enseignants assurant des cours de soutien pour inscrire leurs enfants. Le recours des parents à ces cours de soutien est motivé par le souci de garantir plus de chances de réussite à leurs progénitures. Le rythme scolaire reprend à peine son cours habituel que le soutien scolaire reprend du service. «J’ai trois enfants dans les trois différents cycles scolaires, et plus de la moitié de mon salaire est consacré aux cours particuliers. Chaque cours est facturé entre 1500 et 4000 DA. Parfois je paie 8000 DA lorsque j’opte pour des cours individuels à domicile. Certains enseignants ne font pas leur travail comme il se doit à l’école donc, nous les parents, nous sommes obligés de recourir aux cours de soutien pour assurer de meilleurs chances de réussite à nos enfants», a confié une parente d’élève. Effectivement, qu’il soit au primaire, au CEM ou au lycée, les cours particuliers sont devenus de nos jours une nécessite absolue pour beaucoup de parents. «Les professeurs se contentent d’exposer et expliquer superficiellement le cours en classe et ne donnent pas assez d’explications sur la leçon. Si l’enfant ou l’adolescent ne met pas en pratique la théorie expliquée par l’enseignant, comment est-il censé apprendre à résoudre certains exercices? Et surtout comment est-il censé résoudre le sujet du devoir ou encore de la composition? Alors je comprends tout à fait les parents qui font appel aux cours de soutien pour y remédier. Par contre, beaucoup n’ont pas les moyens de payer ces cours qui se font de plus en plus chers au fil du temps», a déclaré un enseignant dans un lycée du chef-lieu de wilaya. Si certains enfants bénéficient de cours particuliers d’autres en revanche se contentent des cours donnés en classe par les enseignants. Ces derniers n’ont souvent pas les moyens et ne doivent compter que sur eux-mêmes pour réussir aux examens surtout celui du baccalauréat «Nous arrivons à peine à subvenir aux besoins les plus basiques de la maison. Depuis que mon mari a eu un accident il ne me reste plus que ma maigre paie pour nourrir mes enfants. Je ne peux me permettre de payer des cours particuliers à mes enfants, je n’en ai pas les moyens», a déploré une mère de famille. Par ailleurs, les écoliers bénéficiaires de ces cours de soutien ne font pas assez d’efforts en classe et leurs absences au cours se font de plus en plus nombreuses, principalement pour les élèves en classe de terminale. Ces élèves se contentent des cours de soutien qu’ils paient très cher.

Sarah Madani