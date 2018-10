La modernisation jetée aux oubliettes

Par DDK | Il ya 15 minutes | 10 lecture(s)

L'aménagement urbain dans la commune d'Ath Mansour connaît des fortunes diverses. Certes, des avancées ont été enregistrées sur ce volet bien précis, reconnaissent les habitants, mais il reste encore beaucoup à faire, car la localité connaît une expansion urbaine à une cadence assez soutenue, induite par l'amélioration du cadre de vie des citoyens. En effet, de nouveaux pâtés de maisons voient le jour, lesquels ont besoin d'être raccordés à toutes les commodités nécessaires pour une vie décente. Cependant, il est utile de soulever ce point qualifié de "noir" par les citoyens de cette localité et qui concerne le boulevard principal du village Taourirt, le chef-lieu communal d'Ath Mansour, lequel se trouve dans un état lamentable. Cette longue rue, parcourue par une section de la RN5 qui passe par cette municipalité, est en proie à une dégradation peu commune. Inscrit il y a des années de cela, le projet de modernisation de ce boulevard, long d’environ 3 kms, traîne toujours en longueur et ce, pour des raisons qui demeurent inconnues. Résultat: cette avenue ne cesse de se dégrader d'année en année, avec une chaussée abîmée et usée. La couche bitumeuse est parcourue de longs sillons et échancrée sur les rebords à cause de l'eau des pluies qui y stagnent et s'accumulent à chaque averse. Actuellement les accotements de cette rue se trouvent envahis par la boue et les mares d'eau qui rendent les déplacements des piétons et la circulation automobile difficiles voire même exécrables. Les caniveaux et autres avaloirs brillent malheureusement par leur absence le long de ce boulevard qui donne une mauvaise vue, étant donné qu'il est considéré comme la "vitrine" de cette localité. Pour sa part, l'éclairage public manque cruellement le long de cette rue plongeant de ce fait chaque nuit dans le noir cet endroit crucial du chef-lieu. Les quelques lampadaires vétustes et tombant en ruine encore munis de luminaires, n'arrivent pas à éclairer un iota de ce boulevard. «Cela fait plus de 5 ans depuis que j'ai entendu parler de la modernisation du boulevard principal du chef-lieu de notre commune (Ath Mansour, ndlr) mais nous n'avons rien vu venir malheureusement», regrette un habitant du village Taourirt, chef-lieu municipal. Les trottoirs sont également "aux abonnés absents" compliquant davantage les choses.

Y. S.