Le calvaire des usagers

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Le transport urbain au niveau du chef-lieu de la wilaya de Bouira est déplorable.

Beaucoup d’insuffisances sont relevées dans ce secteur qui peine à sortir la tète de l’eau et ce, malgré le saut qualitatif enregistré ces derniers années en matières d’infrastructures et le renouvellement et le renforcement du parc transport public, que privé. Parmi les carences remarquées, l’on peut entre autres citer le non respect des horaires de départ et d'arrivée, les arrêts anarchiques, et le manque d’hygiène. Mais le non respect des horaires et des délais d’attente au niveau des arrêts est le problème qui excède le plus les usagers. Cela complique sérieusement les déplacements des citoyens. Sur la ligne de transport urbain la plus fréquentée, à savoir, la ligne 4 qui dessert le quartier des 140 logements à partir de la nouvelle gare routière, les usagers vivent au quotidien le calvaire et mettent parfois plus d’une heure pour arriver à leur destination pour un trajet de 20 minutes. Les chauffeurs se garent à n'importe quel endroit et marquent plusieurs arrêts en plus des habituels et prennent tout leur temps. Il est utile de noter que les bus de transport urbain sont exigus et transportent bien plus que le nombre de places autorisé sur les cartes grises. Ces bus surchargés dont leurs propriétaires font de l’hygiène leur dernier souci, sont aussi insalubres. Pour beaucoup d'usagers le problème du transport urbain est devenu un casse tête quotidien d’où leur appel à assainir la situation et sévir contre les transporteurs indélicats. Ces bus causent également des embouteillages interminables au centre-ville et de nombreuses altercations entre receveurs et voyageurs qui en arrivent parfois aux mains. En attendant une solution à tous ces maux, les usagers doivent prendre leur mal en patience espérant que la situation s'améliore.

T. F.