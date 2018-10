Les prix remontent à nouveau

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Le poulet vidé et labellisé continue de défrayer la chronique depuis pas mal de temps déjà. En effet, ce produit de première nécessité connaît une fluctuation assez surprenante de ses prix lesquels enregistrent des hausses et des baisses en un laps de temps souvent très court. L'été dernier, les tarifs de cette viande blanche ont atteint des "sommets" renversants en caracolant à 450 voire même à 460 DA/kg. Quelques semaines après les prix ont amorcé on ne sait par quelle "magie" une chute vertigineuse pour se stabiliser aux alentours de 270-320 DA/kg. Mais c'est compter sans les "sautes d'humeur" du marché de la volaille, où le poulet éviscéré s'est fait encore une fois «pousser des ailes» avec une hausse inexpliquée de ses tarifs intervenue ces derniers jours seulement. Dans la région de M'chedallah pour l'exemple, les prix ont atteint les 380 DA/kg chez les bouchers, coûts affichés "sans gêne". Ces derniers justifient cette augmentation par les tarifs en hausse appliqués par les aviculteurs au marché avicole local. Ceux-ci avancent pour leur part la cherté de l'aliment pour volaille et autres charges induites par l’exploitation de leur activité comme le gaz, l'électricité, les médicaments, etc. Néanmoins, ce sont toujours les consommateurs qui "payent les pots cassés", eux qui ne cherchent qu'à s'approvisionner en cette denrée, somme toute élémentaire. «Je suis vraiment très surpris par les tarifs exorbitants appliqués chez les bouchers pour le poulet vidé. A chaque fois, on nous surprend par des prix révulsant. Cela prouve qu'il n'y aucune autorité qui régule le marché», constate amèrement un habitant de M'chedallah. Il est utile de préciser par ailleurs que cette filière est gangrénée par l’informel, du coup, elle échappe carrément au contrôle des services de l’état, s’il en est qu’ils existent. Pis encore, les intervenants dans cette filière ne sont pas tous identifiables. Ce qui fait que la filière évolue dans une parfaite anarchie dont les causes et les répercussions sont les prix de vente.

Y. S.