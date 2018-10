Les travaux relancés mais…

Par DDK | Il ya 39 minutes | 104 lecture(s)

Les travaux de réalisation du foyer de jeunes de Selloum, dans la commune d’Aghbalou, ont été relancés, avons-nous appris auprès des services de l’APC, après un arrêt qui a duré de longs mois. Il est utile de préciser que ce projet est à l’arrêt depuis deux (2) ans et que les jeunes et les représentants de la population du village de Selloum avaient à plusieurs reprises interpellés les autorités de wilaya pour le débloquer et le mener à terme. Les mêmes représentants estiment que cette structure revêt une importance toute particulière aux yeux des jeunes d’autant qu’il n’existe aucune infrastructure de sport, de culture ou de loisirs pour accueillir les centaines de jeunes du village. En 2017, lors de sa visite dans le même village, l’ex wali Mouloud Cherifi a visité le chantier. Sur les lieux, il lui a été fait part des difficultés que rencontre le projet, notamment celui financier. L’ex wali a promis d’apporter les fonds nécessaires pour enfin lancer le projet. Inscrit en 2014 sur les programmes PCD pour une AP de cinq (5) millions de dinars, il s’est avéré que le montant est largement insuffisant pour financer les travaux du projet. D’où la sollicitation d’une rallonge budgétaire. Seulement, depuis cette visite de l’ex wali, la situation n’a pas bougé d’un iota et le dit projet est resté en souffrance. Cette semaine, nous avons appris que le projet a redémarré. C’est qui est une bonne chose. Ceci étant dit, les services de l’APC évoquent la nécessité de réévaluer l’enveloppe du projet, car selon le maire de cette commune, les 7 millions de dinars alloués ne suffiront pas. Cela nécessitera encore une fois l’intervention des services de la wilaya pour un nouvel apport financier. A noter que ce foyer de jeunes sera réalisé à proximité de l’aire de jeu de la localité, à deux kms à l’ouest du centre de Selloum.

D. M.