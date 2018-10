La SDC a émis 300 mises en demeure

Par DDK | Il ya 38 minutes | 109 lecture(s)

Devant la sensible augmentation des agressions perpétrées par des particuliers sur les réseaux d’électricité, la SDC antenne M'chedallah passe à l'offensive. Nous apprenons, dimanche dernier du responsable du service technique de l’agence de M'chedallah, que pas moins de 300 mises en demeure avec des copies aux APC, sont adressées à ces agresseurs à travers le territoire de la daïra de M'chedallah. Ce responsable indique que ces citoyens portent atteinte aux ouvrages de diverses manières, telles que le non respect de l'alignement et servitudes des nouvelles constructions. Selon lui, la loi exige à ce que les constructions soient éloignées d’un (1) mètre des lignes de basse tension et de 15 mètres de celle de haute tension. Une autre forme d’agression est celle causée par les branches d'oliviers qui touchent aux câbles. Le problème auquel sont confrontés actuellement les services de la SDC est le fait que les propriétaires d’oliveraies s'opposent aux opérations d'élagage. A ce sujet, notre introducteur souligne que ces branches provoquent des masses et courts-circuits sur les réseaux et constituent même un danger d'électrocution durant l'opération de ramassage d'olives qui débutera dans moins d'un mois. Notons cependant que des résidents du quartier nord de Raffour, à l’est du chef-lieu communal, font part de coupures par intermittence et inexplicables du courant électrique depuis plus d'un mois. Des coupures qui ont fait des dégâts sur le matériel informatique et électroménager, notamment au niveau d'un pâté de plus d'une vingtaine de maisons et commerces qui font face au CFPA Mansouri. Les victimes de ces coupures que nous avons rencontrées en début de cette semaine affirment avoir saisi les agents de la SDC à plusieurs reprises, en vain. Ces citoyens exigent à présent la prise en charge de ce problème de coupures de courant.

