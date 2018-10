Pas de distributeur automatique à la poste

Par DDK | Il ya 38 minutes | 102 lecture(s)

à l’ère des technologies de l’information et de communication (TIC), lesquelles ne cessent d’enregistrer des innovations, le besoin de moderniser les agences postales devient pressant, pour répondre aux sollicitations de plus en plus grandissantes des usagers. En effet, le nombre de clients d'Algérie Poste ne cesse d'augmenter, ce qui nécessite, en parallèle, la mobilisation des équipements et matériels afférents en sus des personnels pour mener à bien ses missions et prestations de services à ses abonnés. Malheureusement, il existe des carences palpables en moyens matériels et même humains qui font que les choses ne vont pas dans le sens souhaité par les clients de cet opérateur historique, qui est aussi un bien du peuple. Effectivement, bon nombre d'agences postales sur le territoire de la wilaya de Bouira "souffrent" de manque d'équipements, enter autres, ce qui influe directement sur la qualité des services octroyés à une clientèle de plus en plus exigeante. Parmi ces cas, l'agence postale du chef-lieu municipal d'Ahnif qui ne dispose pas de distributeur automatique de billets de banque (DAB). En effet, ledit établissement, contrairement aux autres agences implantées un peu partout dans la wilaya, gagnerait à bénéficier d'un DAB pour délivrer les usagers de tant de tracasseries et alléger ce service public. Souvent, surtout les jours d'encaissement des pensions de retraite et à la veille des jours fériés, des files d'attente impressionnantes se forment dans cette agence postale. Les usagers dans la nervosité attendent des dizaines de minutes pour consulter leurs comptes courant ou encaisser leurs salaires ou leurs pensions. L'installation d'un DAB aurait tout simplifié et fait gagner du temps aux usagers. En sus de cela, les après-midi de chaque jeudi, les vendredis et les jours fériés privent les citoyens des prestations des bureaux de poste qui ferment, les obligeant de se déplacer vers d'autres localités, où il y a un distributeur automatique de billets comme la ville de M'chedallah. A cet effet, et pour "écourter" leur supplice, les habitants de cette localité d'Ahnif demandent prestement l'installation d'un DAB à l'extérieur de leur agence de sorte à en disposer en cas de besoin. Il est utile de préciser qu’une vaste opération de modernisation des services d’Algérie Poste a été lancée ces derniers mois aux quatre coins de la wilaya. Dans ce cadre, de nombreux nouveaux DAB ont été installés au niveau des agences postales des communes. Cet effort de développement doit se poursuivre pour toucher toutes les agences encore dépourvues de ce genre d’appareils.

Y.Samir