L’APC interpellée

Une ligne électrique de moyenne tension (MT) usée et vétuste constitue une réelle menace sur un quartier de 25 foyers au chef-lieu de la commune d’Ahnif.

Ce quartier situé devant le siège de la mairie a été formé durant la décennie noire par des villageois qui ont quitté leurs habitations éparpillées à travers les vastes espaces d'Ahnif pour fuir les hordes du GIA qui écumaient la région. La ligne en question dont les câbles affichent une dilatation fort apparente et qui survole ces maisons, a été réalisée dans les années 1950 par l'administration coloniale. Un représentant de ce quartier que nous avons rencontré lundi dernier à l’intérieur du siège de l'APC affirme que le cas de cet ouvrage, sur lequel de dangereux courts-circuits se produisent à la moindre perturbation climatique, a fait objet de plusieurs demandes de déplacement. Pratiquement tous les maires qui se sont succédé à la tête de l’APC d’Ahnif depuis 1995 ont été saisis sur ce sujet. Notre interlocuteur dira que l’ex wali M Mouloud Cherifi qui a constaté de visu ce cas relaté, lors d'une visite dans cette municipalité en 2016, et auquel une requête écrite a été remise, a répondu à cette requête par correspondance pour informer que des instructions ont été données aux services concernés pour procéder en urgence au déplacement de cette ligne. De leur coté, les services de la SDC ont établi un devis qui constitue le premier document du dossier d’exécution. Mais depuis, rien n’a pas bougé d’un iota. Des élus de l’APC d’Ahnif et membres de l’exécutif communal à qui le problème a été soumis par un des représentants des habitants du quartier, au cours d’une rencontre qui s’est tenue lundi dernier, ont reconnu le danger qui plane sur les habitants de ce quartier. Les mêmes élus se sont dits disposés à s'impliquer pour le déplacement de cette ligne. Espérons seulement que les services de la commune fassent le nécessaire pour écarter définitivement cette épée de Damoclès suspendue au-dessus des têtes des habitants de ce quartier.

Oulaid Soualah