Un milliard de centimes accordé

L’actuel siège de l’APC d’Aghbalou est exigu et vétuste. Une partie des locaux abritant certains services de la commune a été héritée de l’époque coloniale. Devant cette situation, beaucoup d’opérations de réfection ont été engagés ces dernières années, par les différents maires qui se sont succédé à la tête de la municipalité pour améliorer les conditions de travail des employés et d’accueil des citoyens. Certes, cela a quelque peu amélioré les choses, mais le problème de l’exigüité se pose toujours surtout avec l’arrivée de nouveaux effectifs et le renforcement des parcs roulants. Pour parer à cette situation, une proposition de réalisation d’un nouveau siège de l’APC avait été formulée, mais celle-ci n’a pas été retenue par les autorités de wilaya. Pourtant, beaucoup de communes ont bénéficié de projets de nouveaux sièges durant cette dernière décennie. L’année dernière, au cours d’un conseil de wilaya consacré au développement local dans la daïra de M’chedallah, une proposition a été soumise aux services de la wilaya pour transformer les 50 locaux à usage professionnel en siège de l’APC. A préciser que ces locaux réalisés dans le cadre du programme du président de 100 locaux pour chaque commune n’ont jamais servis. Comme dans beaucoup de communes de la wilaya et du pays, les 50 locaux d’Aghbalou sont restés fermés et ont été livrés à la dégradation car mal situés et pas propices pour le développement d’une quelconque activité. La proposition de l’APC d’Aghbalou a eu l’aval du wali Mustapha Limani. Une fois la proposition avalisée, il faudrait avant tout réaménager entièrement ces locaux commerciaux sis à Bouaklane, à la périphérie du chef-lieu communal pour en faire des bureaux. Pour les besoins de ces travaux, l’APC a sollicité les services de la wilaya pour un apport financier. Ces derniers ont accordé un milliard de centimes pour financer les travaux en question. C’est du moins ce que nous avons appris auprès du maire d’Aghbalou Nacer Hamoum. Ce dernier a indiqué que ses services vont engager un bureau d’études (BET) qui se chargera de concevoir une étude technique et un cahier des charges en vue de lancer le projet de réaménagement de ces locaux en siège de l’APC.

